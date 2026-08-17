Auge del turismo impulsa una mayor vigilancia policial en El Merendón

San Pedro Sula, Honduras

La cordillera de El Merendón ha experimentado un crecimiento de la actividad turística, gastronómica y comercial en los últimos años, convirtiendo varias de sus comunidades en puntos de visita para residentes y turistas de San Pedro Sula. Ante el aumento del flujo de personas hacia las zonas altas, la Policía Nacional mantiene operativos de resguardo en distintos sectores de la cordillera, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y brindar acompañamiento a residentes, productores y visitantes. El desarrollo del ecoturismo comunitario se observa en aldeas como El Gallito, Bañaderos y San Antonio, donde algunos agricultores han complementado el cultivo de café con emprendimientos turísticos, entre ellos cafeterías, miradores y espacios para el cultivo y exhibición de flores como hortensias y girasoles.

A esta oferta se suman restaurantes, espacios de recreación y rutas para ciclismo de montaña y senderismo, que permiten a los visitantes recorrer zonas boscosas, cascadas y otros atractivos naturales de la cordillera.

Otro de los atractivos es el clima de las zonas altas, con temperaturas que oscilan entre 15 y 18 grados Celsius, inferiores a las que se registran habitualmente en el área urbana de San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El subinspector Noel Pérez explicó que la Policía Nacional mantiene operaciones de resguardo bajo un enfoque de proximidad, con presencia en sectores considerados de importancia para las comunidades y el turismo. “Entendemos que la seguridad es el verdadero motor para que la economía local despegue. Nuestro compromiso en el Valle de Sula es ofrecer un servicio cercano y humano, permitiendo que el turismo crezca y que los pequeños emprendedores progresen con total tranquilidad”, señalaron las autoridades policiales de la región.

La presencia policial también busca favorecer la movilidad de los productores que trasladan sus cosechas desde las zonas rurales hacia los mercados de San Pedro Sula. El café continúa entre los principales productos de la zona, mientras que en diferentes comunidades se cultivan fresas, moras, hortalizas y flores, productos que forman parte de la actividad económica de las familias que habitan en la cordillera.