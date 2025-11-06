El encanto de las hortensias que conquistó a los sampedranos

Las flores tienen una extraña capacidad para detenernos en seco. Hay algo en sus colores, en su perfección casi imposible, que conecta con una parte muy íntima de quienes las observan. Y entre todas, las hortensias se han ganado un lugar especial: exuberantes, redondas, generosas, capaces de teñir un paisaje entero de azules, lilas, rosados y blancos que cambian con la luz, con la altura y con el suelo.