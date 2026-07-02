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Saquean grúa y rastra decomisadas frente a posta policial en La Ceiba

Delincuentes saquearon una grúa y una rastra decomisadas frente a una posta policial en La Ceiba, Atlántida, generando críticas por la falta de seguridad en la zona

Saquean grúa y rastra decomisadas frente a posta policial en La Ceiba

Grúa y rastra permanecían bajo custodia policial frente a la posta de La Ceiba, Atlántida, donde fueron saqueados por desconocidos.
La Ceiba, Atlántida

Un vehículo pesado tipo grúa y una rastra, que permanecían bajo custodia policial frente a la posta de la Policía Nacional en La Ceiba, Atlántida, tras haber sido decomisados, fueron objeto de robo por parte de delincuentes.

Según el reporte preliminar, los antisociales rompieron los vidrios de las cabinas para ingresar a los automotores y sustraer radios de comunicación, herramientas de trabajo y baterías, entre otros objetos de valor.

El hecho ha generado fuertes críticas entre la ciudadanía, que cuestiona cómo se produjo el saqueo a escasos metros de una instalación policial. Vecinos señalan que no es la primera vez que ocurren hechos similares en la zona.

Vidrios quebrados y daños en las cabinas evidencian el robo cometido contra los automotores decomisados estacionados frente a la sede policial en La Ceiba.

Vidrios quebrados y daños en las cabinas evidencian el robo cometido contra los automotores decomisados estacionados frente a la sede policial en La Ceiba.

De acuerdo con versiones de habitantes del sector, otros comercios ubicados frente a la posta policial también han sido víctimas de robos en reiteradas ocasiones, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en el área.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por este hecho. Los vehículos pesados habían sido estacionados en el lugar recientemente, luego de ser decomisados por infracciones que no han sido detalladas oficialmente.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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