Saquean grúa y rastra decomisadas frente a posta policial en La Ceiba

Un vehículo pesado tipo grúa y una rastra, que permanecían bajo custodia policial frente a la posta de la Policía Nacional en La Ceiba, Atlántida, tras haber sido decomisados, fueron objeto de robo por parte de delincuentes.
Según el reporte preliminar, los antisociales rompieron los vidrios de las cabinas para ingresar a los automotores y sustraer radios de comunicación, herramientas de trabajo y baterías, entre otros objetos de valor.
El hecho ha generado fuertes críticas entre la ciudadanía, que cuestiona cómo se produjo el saqueo a escasos metros de una instalación policial. Vecinos señalan que no es la primera vez que ocurren hechos similares en la zona.
De acuerdo con versiones de habitantes del sector, otros comercios ubicados frente a la posta policial también han sido víctimas de robos en reiteradas ocasiones, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en el área.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por este hecho. Los vehículos pesados habían sido estacionados en el lugar recientemente, luego de ser decomisados por infracciones que no han sido detalladas oficialmente.