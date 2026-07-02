Saquean grúa y rastra decomisadas frente a posta policial en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Un vehículo pesado tipo grúa y una rastra, que permanecían bajo custodia policial frente a la posta de la Policía Nacional en La Ceiba, Atlántida, tras haber sido decomisados, fueron objeto de robo por parte de delincuentes.

Según el reporte preliminar, los antisociales rompieron los vidrios de las cabinas para ingresar a los automotores y sustraer radios de comunicación, herramientas de trabajo y baterías, entre otros objetos de valor.

El hecho ha generado fuertes críticas entre la ciudadanía, que cuestiona cómo se produjo el saqueo a escasos metros de una instalación policial. Vecinos señalan que no es la primera vez que ocurren hechos similares en la zona.