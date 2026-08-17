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Mujer es hallada sin vida en habitación de motel de Cofradía; acompañante huyó

Cindy Gabriela Alvarado fue encontrada sin vida en la habitación de un motel. Un hombre que la acompañaba salió con el pretexto de comprar bebidas y no regresó al lugar

Mujer es hallada sin vida en habitación de motel de Cofradía; acompañante huyó

La Policía investiga qué ocurrió dentro de la habitación donde fue encontrada sin vida la mujer.
Cortés, Honduras

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una habitación de un motel de Cofradía, Cortés, luego de ingresar acompañada de un hombre que salió del establecimiento y no regresó, en un hecho que es investigado por las autoridades.

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De acuerdo con versiones preliminares de trabajadores del establecimiento, la mujer identificada como Cindy Gabriela Alvarado llegó acompañada del hombre y ambos ingresaron a una de las habitaciones. Minutos después, el sujeto salió solo.

Según el testimonio de una trabajadora del motel, el hombre habría manifestado que saldría a comprar unas bebidas frías y que regresaría posteriormente. Sin embargo, pasaron los minutos y no volvió.

Los empleados alertaron a las autoridades después de percatarse de que Cindy Gabriela Alvarado permanecía sin vida dentro de la habitación.

Hasta el momento, las circunstancias en las que murió la mujer y las causas de su fallecimiento no han sido establecidas oficialmente. La información disponible continúa siendo preliminar.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, determinar qué pasó dentro de la habitación e identificar plenamente al hombre que acompañaba a la víctima.

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Redacción La Prensa
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