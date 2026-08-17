Mujer es hallada sin vida en habitación de motel de Cofradía; acompañante huyó

Cortés, Honduras

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una habitación de un motel de Cofradía , Cortés, luego de ingresar acompañada de un hombre que salió del establecimiento y no regresó, en un hecho que es investigado por las autoridades.

De acuerdo con versiones preliminares de trabajadores del establecimiento, la mujer identificada como Cindy Gabriela Alvarado llegó acompañada del hombre y ambos ingresaron a una de las habitaciones. Minutos después, el sujeto salió solo.

Según el testimonio de una trabajadora del motel, el hombre habría manifestado que saldría a comprar unas bebidas frías y que regresaría posteriormente. Sin embargo, pasaron los minutos y no volvió.

Los empleados alertaron a las autoridades después de percatarse de que Cindy Gabriela Alvarado permanecía sin vida dentro de la habitación.

Hasta el momento, las circunstancias en las que murió la mujer y las causas de su fallecimiento no han sido establecidas oficialmente. La información disponible continúa siendo preliminar.

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Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, determinar qué pasó dentro de la habitación e identificar plenamente al hombre que acompañaba a la víctima.