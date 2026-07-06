Portugal vs España, EN VIVO, Mundial 2026, Cristiano Ronaldo vs Yamal, horario y transmisión

Texas, Estados Unidos.

El Mundial 2026 entra en una de sus fases más explosivas con un duelo que paraliza al planeta fútbol: Portugal vs España , un clásico ibérico que promete historia, tensión y un choque generacional sin precedentes. Este lunes, en los octavos de final, el AT&T Stadium será testigo de un enfrentamiento que va mucho más allá de un simple partido: es un duelo de eras, de legado y de futuro.

Por el lado de Portugal, el foco inevitable vuelve a caer sobre una figura que ha marcado una era: Cristiano Ronaldo. El capitán portugués sigue siendo el gran referente del equipo, el líder emocional y futbolístico que ha llevado a su selección a competir en la élite durante más de dos décadas. Sin embargo, este encuentro tiene un matiz especial, casi inevitable: todo indica que podría tratarse del último partido de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo, lo que añade una carga emocional inmensa a cada balón que toque, a cada carrera que intente y a cada oportunidad de gol que se le presente.

Enfrente aparece una España renovada, ambiciosa y con una identidad clara que ha ido consolidando su estilo en los últimos años. “La Roja” llega con una mezcla perfecta de orden táctico, control del balón y una nueva generación de futbolistas que han devuelto la ilusión a la afición. Pero todos los focos inevitablemente apuntan a una sola figura: Lamine Yamal.

Con apenas 18 años, Yamal se ha convertido en el símbolo del nuevo fútbol español. Su desparpajo, su capacidad para romper líneas y su madurez en partidos grandes lo han colocado como una de las grandes sensaciones del Mundial. Este duelo ante Portugal representa una prueba de fuego, no solo por la magnitud del rival, sino por el contexto: enfrentarse a una leyenda viva como Cristiano Ronaldo en un escenario mundialista es un momento que puede marcar un antes y un después en su carrera.

El duelo individual entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal se roba todos los titulares. Es el enfrentamiento entre dos generaciones completamente distintas: el jugador que ha dominado el fútbol mundial durante casi dos décadas frente al joven talento que representa el futuro inmediato del deporte. Uno simboliza la historia, el otro el porvenir. Y en medio de ambos, un partido que puede quedar grabado como el punto de inflexión entre dos eras.

Y como si el choque no tuviera ya suficiente tensión, hay un premio adicional en juego: el ganador de este enfrentamiento avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, otro cruce de altísimo nivel que define un camino complicado hacia las instancias finales del torneo.