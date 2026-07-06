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Ingeniero fingió su secuestro para huir de su pareja en Tegucigalpa

La DPI localizó al hombre de 42 años en una vivienda de la residencial Los Robles, luego de que sus familiares recibieran mensajes exigiendo un rescate de 40,000 lempiras

Ingeniero fingió su secuestro para huir de su pareja en Tegucigalpa

El ingeniero en telecomunicaciones confesó haber planeado el engaño para alejarse de su pareja sentimental. El caso fue remitido al Ministerio Público por el delito de simulación de infracción inexistente.
TEGUCIGALPA

Un ingeniero, de 42 años, fue localizado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de fingir su propio secuestro en Tegucigalpa con el propósito de alejarse de su pareja sentimental y tener, según confesó, "unos días de paz".

De acuerdo con la información policial, el hombre había sido reportado como desaparecido desde el pasado 23 de junio de 2026, lo que activó las investigaciones por parte de la UNAS para determinar su paradero.

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Durante el proceso de búsqueda, los familiares del ciudadano comenzaron a recibir mensajes a través de WhatsApp en los que supuestos secuestradores exigían el pago de 40,000 lempiras a cambio de su liberación, situación que reforzó la hipótesis de un secuestro.

Sin embargo, tras las diligencias investigativas, los agentes ubicaron al ingeniero descansando en una vivienda de la residencial Los Robles, en la capital, donde permanecía de manera voluntaria.

Según las autoridades, el hombre admitió haber planificado el supuesto secuestro con la finalidad de abandonar temporalmente a su pareja sentimental y permanecer algunos días alejado de ella.

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Tras su confesión, la DPI informó que el caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para que se deduzcan las responsabilidades legales correspondientes.

El ciudadano enfrentará un proceso penal por el presunto delito de simulación de infracción inexistente, al haber provocado la movilización de recursos policiales mediante una denuncia falsa.

Las autoridades recordaron que este tipo de acciones constituye un delito, ya que implica el uso indebido de los recursos destinados a la investigación de hechos delictivos reales, además de generar alarma entre los familiares y la población.

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Redacción La Prensa
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