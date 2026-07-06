Ingeniero fingió su secuestro para huir de su pareja en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA

Un ingeniero, de 42 años, fue localizado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de fingir su propio secuestro en Tegucigalpa con el propósito de alejarse de su pareja sentimental y tener, según confesó, "unos días de paz". De acuerdo con la información policial, el hombre había sido reportado como desaparecido desde el pasado 23 de junio de 2026, lo que activó las investigaciones por parte de la UNAS para determinar su paradero.

Durante el proceso de búsqueda, los familiares del ciudadano comenzaron a recibir mensajes a través de WhatsApp en los que supuestos secuestradores exigían el pago de 40,000 lempiras a cambio de su liberación, situación que reforzó la hipótesis de un secuestro. Sin embargo, tras las diligencias investigativas, los agentes ubicaron al ingeniero descansando en una vivienda de la residencial Los Robles, en la capital, donde permanecía de manera voluntaria. Según las autoridades, el hombre admitió haber planificado el supuesto secuestro con la finalidad de abandonar temporalmente a su pareja sentimental y permanecer algunos días alejado de ella.