Copeco pronostica lluvias en varias regiones de Honduras y la continuidad de polvo del Sahara este lunes

La <b>Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales</b> (<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://copeco.gob.hn/" target="_blank">Copeco</a>), a través de sus canales oficiales, detalló las condiciones climatológicas que se generarán en <b>Honduras</b> para este lunes 6 de julio de 2026. De acuerdo con el informe oficial, el país estará bajo la influencia de los remanentes de una onda tropical y una vaguada en superficie, fenómenos que producirán inestabilidad en gran parte del territorio nacional.Las autoridades de <b>Copeco</b> indicaron que estos fenómenos meteorológicos provocarán lluvias y chubascos de variada intensidad.En <b>occidente y </b>oriente se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados y de carácter disperso, acompañados de actividad eléctrica aislada. Por su parte, en el <b>norte y centro </b>se pronostican únicamente precipitaciones débiles y muy aisladas durante la jornada. Y el <b>sur </b>experimentará condiciones completamente secas.Asimismo, el ente estatal confirmó que continúa la presencia de la capa de <b>polvo del Sahara</b> sobre el espacio aéreo hondureño, registrando concentraciones de entre 10 y 30 microgramos por metro cúbico, por lo que se recomienda precaución a las personas con sensibilidades respiratorias.En cuanto a las condiciones marítimas, los parámetros de oleaje se mantendrán dentro de los rangos normales. <b>Litoral Caribe </b>de 1 a 3 pies de altura y el <b>Golfo de Fonseca </b>de 2 a 4 pies de altura.Finalmente, el reporte astronómico del día destaca que la salida del sol se registró a las 05:25 a.m. y su puesta será a las 06:21 p.m., bajo la influencia de la fase de <b>luna llena</b>.<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/profile.php?id=61562724550067" target="_blank">Copeco</a> pide a los hondureños que habitan en zonas de riesgo o vulnerables a deslizamientos e inundaciones que se mantengan alerta a los canales oficiales ante cualquier cambio repentino en el caudal de los ríos o acumulados de lluvia.