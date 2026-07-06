Copeco pronostica lluvias en varias regiones de Honduras y la continuidad de polvo del Sahara este lunes

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través de sus canales oficiales, detalló las condiciones climatológicas que se generarán en Honduras para este lunes 6 de julio de 2026.

De acuerdo con el informe oficial, el país estará bajo la influencia de los remanentes de una onda tropical y una vaguada en superficie, fenómenos que producirán inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades de Copeco indicaron que estos fenómenos meteorológicos provocarán lluvias y chubascos de variada intensidad.

En occidente y oriente se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados y de carácter disperso, acompañados de actividad eléctrica aislada. Por su parte, en el norte y centro se pronostican únicamente precipitaciones débiles y muy aisladas durante la jornada. Y el sur experimentará condiciones completamente secas.

Asimismo, el ente estatal confirmó que continúa la presencia de la capa de polvo del Sahara sobre el espacio aéreo hondureño, registrando concentraciones de entre 10 y 30 microgramos por metro cúbico, por lo que se recomienda precaución a las personas con sensibilidades respiratorias.

En cuanto a las condiciones marítimas, los parámetros de oleaje se mantendrán dentro de los rangos normales. Litoral Caribe de 1 a 3 pies de altura y el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura.

Finalmente, el reporte astronómico del día destaca que la salida del sol se registró a las 05:25 a.m. y su puesta será a las 06:21 p.m., bajo la influencia de la fase de luna llena.

Copeco pide a los hondureños que habitan en zonas de riesgo o vulnerables a deslizamientos e inundaciones que se mantengan alerta a los canales oficiales ante cualquier cambio repentino en el caudal de los ríos o acumulados de lluvia.