Ernesto Laguardia es el primer confirmado de "La Casa de los Famosos México 4"

Mèxico.

A tan sólo unas semanas de que arranque la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” los habitantes comienzan a ser revelados. El primero de ellos será el actor Ernesto Laguardia, quien posee una extensa trayectoria en la pantalla chica con telenovelas como “Quinceañera”.

La nueva temporada del reality show comenzará el próximo domingo 26 de julio en punto de las 20:30 horas (tiempo del centro de México). Aunque surgieron un sinfín de especulaciones sobre el primer habitante de “La Casa de los Famosos México”, fue hasta este lunes cuando Galilea Montijo hizo oficial la llegada de Ernesto Laguardia.

En entrevista con Galilea Montijo, el actor y conductor, de 66 años de edad, se dijo emocionado y honrado por su participación en el polémico reality show. Laguardia señaló que su objetivo es conectar con las nuevas generaciones, entender el manejo de las redes sociales y ser conocido desde otra perfectiva fuera de los reflectores.