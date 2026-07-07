Ernesto Laguardia es el primer confirmado de "La Casa de los Famosos México 4"

A tan sólo unas semanas de que arranque la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” los habitantes comienzan a ser revelados. El primero de ellos será el actor Ernesto Laguardia, quien posee una extensa trayectoria en la pantalla chica con telenovelas como “Quinceañera”.
La nueva temporada del reality show comenzará el próximo domingo 26 de julio en punto de las 20:30 horas (tiempo del centro de México). Aunque surgieron un sinfín de especulaciones sobre el primer habitante de “La Casa de los Famosos México”, fue hasta este lunes cuando Galilea Montijo hizo oficial la llegada de Ernesto Laguardia.
En entrevista con Galilea Montijo, el actor y conductor, de 66 años de edad, se dijo emocionado y honrado por su participación en el polémico reality show. Laguardia señaló que su objetivo es conectar con las nuevas generaciones, entender el manejo de las redes sociales y ser conocido desde otra perfectiva fuera de los reflectores.
Originario de la Ciudad de México, Ernesto Laguardia Longega estudió la licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Sin embargo, encontró su pasión en la actuación y enfocó su preparación con el Centro de Educación Artística (CEA), para continuar después en la Universidad de Nueva York con Dirección y Producción Cinematográfica.
Debutó en la pantalla chica con la telenovela “La Fiera”, pero fue su papel como Pancho en “Quinceañera” lo que impulsó su fama compartiendo créditos con estrellas como Adela Noriega, Thalía, Sebastián Ligarde y Nailea Norvind. “Amor real”, “Corona de lágrimas” y “Amigas y rivales”, son sólo algunos de los proyectos del actor que también ha brillado como conductor.