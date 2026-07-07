Murió Lauren Bennett, cantante de "Party Rock Anthem", a los 37 años

Estados Unidos.

Lauren Bennett, conocida cantante por ser miembro de los grupos Paradiso Girls y G.R.L., y por su participación en el éxito de los estadounidenses LMFAO de 2011, "Party Rock Anthem", ha fallecido a los 37 años.

Su fallecimiento fue anunciado por sus compañeras de G.R.L., grupo musical creado en 2013, mediante un comunicado conjunto publicado en Instagram.

"Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotras", escribió el grupo, integrado por Natasha Slayton, Emmalyn Estrada y Paula van Oppen.

"Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas, y la extrañaremos profundamente y la amaremos por siempre", agregan las que fueron sus compañeras, que firman la nota como "Tus chicas (GRLs) Em, Tash, y P.

No se ha revelado la causa de la muerte de la cantante británica, que comenzó su carrera musical como miembro de Paradiso Girls, grupo formado por Robin Antin, fundadora de las Pussycat Dolls, recuerda Variety.