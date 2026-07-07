Danny Ocean dona todo lo recaudado en su gira a víctimas de terremotos

Venezuela.

Danny Ocean protagonizó una de las citas más destacadas de los Conciertos de Viveros al reunir a 5,000 personas en los Jardines de Viveros tras colgar el cartel de entradas agotadas. La actuación estuvo marcada por la música, pero también por un mensaje de solidaridad hacia las víctimas del terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

El cantante venezolano repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera en un concierto de más de hora y media que hizo vibrar al público valenciano.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el artista mostró su apoyo a las personas afectadas por el seísmo y anunció que la recaudación de su gira se destinará a las ONG que trabajan sobre el terreno ayudando a las víctimas. El anuncio fue recibido con una larga ovación por parte de los asistentes.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, destacó que “la música también demuestra su lado más humano cuando sirve para tender la mano a quienes atraviesan momentos difíciles. El gesto de Danny Ocean honra a un artista comprometido con sus raíces y emocionó profundamente a las miles de personas que llenaron anoche los Jardines de Viveros”.