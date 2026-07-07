Danny Ocean dona todo lo recaudado en su gira a víctimas de terremotos

Danny Ocean protagonizó una de las citas más destacadas de los Conciertos de Viveros al reunir a 5,000 personas en los Jardines de Viveros tras colgar el cartel de entradas agotadas. La actuación estuvo marcada por la música, pero también por un mensaje de solidaridad hacia las víctimas del terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.
El cantante venezolano repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera en un concierto de más de hora y media que hizo vibrar al público valenciano.
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el artista mostró su apoyo a las personas afectadas por el seísmo y anunció que la recaudación de su gira se destinará a las ONG que trabajan sobre el terreno ayudando a las víctimas. El anuncio fue recibido con una larga ovación por parte de los asistentes.
La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, destacó que “la música también demuestra su lado más humano cuando sirve para tender la mano a quienes atraviesan momentos difíciles. El gesto de Danny Ocean honra a un artista comprometido con sus raíces y emocionó profundamente a las miles de personas que llenaron anoche los Jardines de Viveros”.
@starlitefestival_ Las palabras de @Danny Ocean anoche nos llegaron al alma 🤍 Anoche, en mitad de su concierto, Danny Ocean quiso dedicar unos minutos para hablar desde el corazón. Un mensaje de apoyo a Venezuela, de agradecimiento a quienes están ayudando en estos momentos tan difíciles y de esperanza para todos los que lo necesitan. El escenario de Starlite festival también es un lugar para unir, dar voz y recordar que la música siempre encuentra la forma de abrazar. #starlite #dannyocean #venezuela🇻🇪 #marbella #starliteoccident ♬ sonido original - Starlite Occident
Además, señaló que “los Conciertos de Viveros siguen confirmando el gran momento que atraviesa esta edición. El respaldo del público, con dos conciertos con todas las entradas agotadas, demuestra el acierto de una programación de primer nivel y consolida este ciclo como uno de los grandes referentes musicales del verano”.
Danny Ocean convierte Viveros en una noche de música y solidaridad
La actuación del artista venezolano se convirtió en una de las más multitudinarias de esta edición de los Conciertos de Viveros. El lleno absoluto confirmó la buena respuesta del público a una programación que sigue sumando conciertos con todas las localidades vendidas.
El gesto solidario anunciado durante el espectáculo acaparó gran parte de la atención de la noche y fue uno de los momentos más aplaudidos por los asistentes.
Con información de Valencia News