Mundial 2026: Messi falla otro penal y hace historia por el peor motivo

Atlanta, Estados Unidos.

Lionel Messi falló un nuevo lanzamiento desde el punto penal durante el partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El capitán de la Albiceleste desperdició una oportunidad inmejorable para igualar el marcador y terminó escribiendo una página inédita en la historia de la Copa del Mundo, aunque por un motivo que ningún futbolista quisiera protagonizar.

El encuentro apenas transcurría por el minuto 20 cuando Argentina encontró la posibilidad perfecta para volver al partido. El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico se internó en el área egipcia y fue derribado por un defensor, una acción que el árbitro central sancionó de inmediato como penalti, sin necesidad de mayores protestas. Como era de esperarse, Lionel Messi tomó el balón y asumió la responsabilidad del cobro. Toda la expectativa recaía sobre el número 10 argentino, quien buscaba marcar un gol que devolviera la tranquilidad a los campeones del mundo. Sin embargo, el desenlace fue completamente distinto. El astro argentino ejecutó el disparo buscando vencer al guardameta egipcio, pero el experimentado Mostafa Shobeir Oufa adivinó la dirección del remate y realizó una espectacular atajada para mantener la ventaja de su selección. El estadio quedó en silencio por unos segundos mientras los jugadores de Egipto celebraban la intervención de su arquero como si se tratara de un gol. El penal desperdiciado significó un duro golpe para la Albiceleste, que veía escapar una oportunidad de oro para empatar un encuentro que se había complicado desde los primeros minutos. Messi, visiblemente frustrado, se llevó las manos al rostro mientras sus compañeros intentaban levantarle el ánimo para continuar el compromiso.

Con este fallo, el capitán argentino volvió a errar un lanzamiento desde los once pasos en la presente Copa del Mundo. El primero había ocurrido durante la fase de grupos frente a Austria, cuando tampoco logró convertir desde el punto penal. Ese antecedente convierte este nuevo error ante Egipto en un hecho histórico. Según los registros de los Mundiales, Lionel Messi se transformó en el primer futbolista en toda la historia de la Copa del Mundo que falla dos penales durante una misma edición del torneo en tiempo reglamentario, dejando atrás una estadística que nunca antes había registrado un jugador.

El primer penal errado fue ante Austria en la fase de grupos y el segundo llegó frente a Egipto en los octavos de final, ambos durante el Mundial 2026. Un dato que contrasta con la brillante trayectoria del capitán argentino y que se suma a una noche complicada para la selección dirigida por Lionel Scaloni, que buscaba el boleto a los cuartos de final.

