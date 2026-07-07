Avioneta de fumigación se estrella en una finca bananera de La Lima, Cortés

La Lima

Una avioneta utilizada para labores de fumigación agrícola sufrió un aparatoso accidente la mañana de este martes al estrellarse en una finca bananera ubicada en el municipio de La Lima, Cortés.

El hecho se registró a eso de las 8:25 a.m. La aeronave era pilotada por Carlos Martínez, quien tras el fuerte choque resultó con diversas lesiones.