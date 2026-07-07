Avioneta de fumigación se estrella en una finca bananera de La Lima, Cortés

Una avioneta utilizada para labores de fumigación agrícola sufrió un aparatoso accidente la mañana de este martes al estrellarse en una finca bananera ubicada en el municipio de La Lima, Cortés.
El hecho se registró a eso de las 8:25 a.m. La aeronave era pilotada por Carlos Martínez, quien tras el fuerte choque resultó con diversas lesiones.
Debido a la urgencia y ante la necesidad de atención médica rápida, el piloto fue trasladado a bordo de un vehículo particular hacia un centro asistencial.
Se confirmó que la aeronave experimentó un aterrizaje de emergencia, cuyas causas técnicas específicas ya están bajo investigación para determinar qué provocó el fallo en pleno vuelo.