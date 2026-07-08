Identifican a mujer que murió atropellada por una rastra en la López Arellano

CHOLOMA, HONDURAS

La víctima fue identificada como Norma Cristelia Montoya Solís, de 50 años de edad, quien perdió la vida de forma trágica durante la madrugada del sábado 4 de julio, cuando intentaba cruzar el bulevar que conduce de Choloma hacia Puerto Cortés.

Las autoridades forenses lograron identificar mediante el procedimiento de huellas dactilares a la mujer que falleció el fin de semana tras ser atropellada por un vehículo pesado tipo rastra en la colonia López Arellano, en Choloma, Cortés.

De acuerdo con la información, al momento del levantamiento cadavérico la mujer no portaba documentos de identificación y ningún familiar se presentó en la escena del accidente, por lo que su cuerpo fue ingresado a la morgue de San Pedro Sula en calidad de desconocida.

Tras realizar el proceso de identificación mediante huellas dactilares, personal de Medicina Forense confirmó la identidad de la fallecida, lo que permitió ubicar a sus familiares.

Los restos de Norma Cristelia Montoya Solís fueron reclamados por sus parientes la mañana de ayer martes, para posteriormente darle sepultura conforme a las tradiciones de la familia.

Las circunstancias exactas del atropellamiento continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes, quienes deberán determinar cómo ocurrió el accidente y las responsabilidades correspondientes.