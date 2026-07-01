Reforma del subsector eléctrico queda en pausa; volverá al pleno hasta el 21 de julio

Tegucigalpa, Honduras

Las reformas al marco legal del subsector eléctrico quedaron en pausa en el Congreso Nacional y será hasta el 21 de julio, cuando concluya el receso legislativo, que el dictamen comenzará a discutirse en el pleno.

Durante este período, las cinco bancadas representadas en el Poder Legislativo tendrán margen para presentar observaciones, recomendaciones y propuestas orientadas a modificar el contenido de la iniciativa antes de su eventual aprobación.

En ese contexto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió al paso de las críticas y aseguró que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contempla la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), sino que busca fortalecer la estatal y corregir los problemas financieros y operativos que enfrenta.

“Con esta reforma queda garantizado que se preserva la propiedad estatal de la Enee. No se privatizará la Enee. No existe una venta de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como lo quieren hacer ver”, afirmó Zambrano durante su intervención ante el pleno.

El titular del Legislativo sostuvo que la Enee registra pérdidas superiores a 16,000 millones de lempiras anuales, producto de la falta de decisiones durante las últimas dos décadas, situación que termina siendo financiada con recursos públicos.

Según Zambrano, las reformas buscan fortalecer la gobernanza de la estatal, reducir las pérdidas, mejorar la calidad del servicio eléctrico, disminuir los apagones y las fluctuaciones de voltaje, así como crear condiciones para ofrecer tarifas “más justas y competitivas” a los consumidores.

El presidente del Congreso también invitó a los diputados a aprovechar el receso legislativo para estudiar el dictamen y regresar el 21 de julio con propuestas concretas que permitan enriquecer el proyecto.