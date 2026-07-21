"Raíces que nos Unen": una noche donde la música abrió caminos hacia Argentina

San Pedro Sula, Honduras

El Centro Cultural Sampedrano (CCS) se llenó de talento, emociones y solidaridad durante el concierto benéfico "Raíces que nos Unen: De Honduras a Argentina", una iniciativa organizada por Proyecto Social Orquestal Uremu para recaudar fondos que permitan a más de 40 estudiantes hondureños participar en un intercambio cultural en el país sudamericano el próximo mes de octubre. La velada comenzó con las palabras de bienvenida, dando paso a un recorrido musical que celebró la riqueza cultural de América Latina. La apertura estuvo marcada por el "Popurrí Folclórico", de Iván Silva, bajo la dirección de Sergio Rodríguez, seguido de "El Bananero", de Lidia Handal, interpretado por las solistas Cesia Herrera, Miseyri Molina y Solanyi Alvarado.

El programa continuó con "Chamambo", de Manuel Artés, dirigido por Giovanni Gambarelli, y posteriormente con la emblemática "Colombia Tierra Querida", de Lucho Bermúdez, que contagió al público con el ritmo característico de la cumbia colombiana. Uno de los momentos más emotivos llegó con "Por Una Cabeza", de Carlos Gardel, seguido por "Entre A Mi Pago Sin Golpear", de Carlos Carabajal-Trullenque, obras que rindieron homenaje a la tradición musical argentina y al legado del tango y el folclore sudamericano. La segunda parte del concierto siguió con "Tiahuanaco", de Alfredo Linares, y "Todo Cambia", del compositor chileno Julio Numhauser, nuevamente con las voces de Cesia Herrera, Miseyri Molina y Solanyi Alvarado, quienes ofrecieron una interpretación cargada de sensibilidad. El cierre de la noche estuvo a cargo del director Giovanni Gambarelli junto al solista Sergio Rodríguez con "Garganta con Arena", de Cacho Castaña, y la enérgica interpretación de "Matador", de Los Fabulosos Cadillacs, que puso el broche final a una presentación llena de fuerza y entusiasmo. No solo fue un repertorio, el concierto tuvo un profundo sentido social. Cada interpretación fue seleccionada para destacar la identidad latinoamericana y transmitir valores como la perseverancia, la disciplina y la esperanza, principios que forman parte de la formación integral que Proyecto Uremu brinda a niños y jóvenes.