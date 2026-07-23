Rafael Delgado Elvir presenta su libro sobre el pensamiento del "Sabio" Valle

San Pedro Sula, Honduras

El pensamiento político y económico de José Cecilio del Valle volvió al centro del debate académico con la presentación del libro "José Cecilio Del Valle: El político del estudio y la acción", del economista, catedrático y escritor hondureño Rafael Delgado Elvir. La actividad se desarrolló en el auditorio Henry Reynolds de la Universidad de San Pedro (USAP), donde estudiantes de Economía, Historia y otras carreras afines conocieron de primera mano los alcances de la investigación. Durante el encuentro, Delgado Elvir expuso los principales ejes de su obra y sostuvo un diálogo con los asistentes, quienes formularon diversas preguntas sobre el legado intelectual del prócer hondureño, su pensamiento económico y la vigencia de sus propuestas para comprender la realidad política y social del país.

El autor explicó que el propósito del libro es mostrar una faceta menos conocida de José Cecilio del Valle. Más allá de ser reconocido como el redactor del Acta de Independencia y uno de los protagonistas de la construcción de la Federación Centroamericana, busca reivindicarlo como un intelectual cuya acción política estuvo sustentada en el estudio y la ciencia. "En todo momento, su accionar como político y como funcionario estuvo siempre basado en la ciencia, estuvo basado en el estudio", afirmó Delgado Elvir, quien considera que el legado de Del Valle ofrece una valiosa lección para una época en la que, según señala, muchas decisiones públicas carecen del respaldo del conocimiento técnico y científico. El economista indicó que la investigación nació de la necesidad de conectar la historia con los desafíos contemporáneos. A su juicio, rescatar la figura de Del Valle permite reflexionar sobre la importancia de que quienes ejercen funciones públicas comprendan la economía y fundamenten sus decisiones en el análisis y no en la improvisación. "José Cecilio del Valle... no era un político que improvisa o habla por hacer ruido, sino alguien que antes de hablar estudió, pensó y escribió", destacó el autor al explicar que esa combinación entre conocimiento y acción es precisamente el eje central de la publicación.

Entre los aspectos que más llamaron su atención durante el proceso de investigación sobresalen las ideas económicas planteadas por Del Valle hace casi dos siglos. Delgado Elvir destacó especialmente su defensa de una educación formal de calidad, la formación científica de quienes gobiernan, el impulso a la productividad mediante el desarrollo del capital humano y una visión estratégica del comercio internacional. Asimismo, recordó que el prócer hondureño también advirtió sobre problemas que continúan presentes en la región. Uno de ellos fue la concentración del poder político y económico en pocas familias, una práctica que denunció en las páginas de su periódico "El Amigo de la Patria", donde cuestionó el nepotismo y la captura del Estado por grupos de poder.