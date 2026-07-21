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UTH impulsa el liderazgo femenino con workshop sobre imagen y comunicación

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Campus Puerto Cortés, realizó el workshop "La Reina que comunica: Imagen, voz y liderazgo", una iniciativa orientada a fortalecer las habilidades de comunicación, liderazgo e imagen personal de jóvenes

UTH impulsa el liderazgo femenino con workshop sobre imagen y comunicación

Las participantes del taller obtuvieron conocimientos y experiencias orientadas a potenciar sus habilidades de liderazgo y confianza.

 Fotos: Cortesía UTH
Puerto Cortés, Honduras

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Campus Puerto Cortés, reafirmó su compromiso con la formación integral de la juventud al desarrollar el workshop "La Reina que comunica: Imagen, voz y liderazgo", una jornada diseñada para fortalecer las competencias de comunicación, liderazgo e imagen personal de las participantes.

La actividad formó parte de las acciones de vinculación institucional que impulsa la universidad en conjunto con la Municipalidad de Puerto Cortés y PR Synergy by Ruth Arita, una alianza que busca generar espacios de aprendizaje y crecimiento para las nuevas generaciones.

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  • La conferencista Ruth M. Arita Luna, especialista en Imagen, Protocolo, Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica.

    La conferencista Ruth M. Arita Luna, especialista en Imagen, Protocolo, Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica.
  • UTH impulsa el liderazgo femenino con workshop sobre imagen y comunicación

Durante el encuentro, las asistentes participaron en diversas sesiones enfocadas en imagen profesional, protocolo, comunicación estratégica, manejo de la voz y presencia escénica, herramientas fundamentales para fortalecer su seguridad y proyectar una identidad auténtica tanto en el ámbito personal como profesional.

La especialista en Imagen, Protocolo, Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica, Ruth M. Arita Luna, compartió con las jóvenes conocimientos y experiencias orientadas a potenciar sus habilidades de liderazgo y confianza.

"Más allá de una imagen externa, este workshop busca que cada joven reconozca el valor de su voz, su historia y su capacidad de liderazgo. Mi felicitación a cada una de las participantes por asumir este reto con entusiasmo y compromiso. Les deseo el mayor de los éxitos, especialmente a quien será elegida Reina de la Feria Agostina, y a todas las jóvenes que desde hoy son ganadoras por apostar a su crecimiento personal. Espero que siempre utilicen su voz para inspirar, construir, servir y dignificar a la mujer, porque una verdadera reina no solo destaca por su imagen, sino por el impacto positivo que deja en los demás", expresó la conferencista.

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Por su parte, Yessica Tejada, representante del Departamento de Mercadeo de UTH Campus Puerto Cortés, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el compromiso de la institución con la educación integral y la vinculación con la comunidad.

"En UTH creemos firmemente en la educación integral y en brindar herramientas que complementen la formación académica de nuestros estudiantes y jóvenes de la comunidad. Este tipo de iniciativas fortalecen nuestro compromiso de vinculación, creando alianzas que generan valor y oportunidades de crecimiento", señaló.

UTH impulsa el liderazgo femenino con workshop sobre imagen y comunicación

La universidad resaltó que este tipo de espacios permiten desarrollar competencias que trascienden el aula, promoviendo la comunicación efectiva, el liderazgo, la innovación y el crecimiento humano como pilares fundamentales para el éxito profesional.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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