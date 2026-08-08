Miss Honduras Universo 2026: "La visita de Fátima Bosch es una gran exposición para el país"

San Pedro Sula.

La belleza, la elegancia y el espíritu de empoderamiento femenino volverán a encontrarse en Honduras con una visita que promete convertirse en uno de los momentos más esperados del Miss Honduras Universo 2026. Fátima Bosch, actual Miss Universo, llegará al país en septiembre para compartir con las candidatas nacionales y con el público hondureño, en una agenda que combinará glamour, inspiración y resiliencia. Durante su estadía en Honduras, la soberana mexicana tendrá una participación especial en las actividades del certamen. El 9 de septiembre ofrecerá un conversatorio abierto al público en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, donde tendrá la oportunidad de compartir experiencias, reflexiones y parte de la historia que la llevó hasta la corona universal. (Pronto se anunciará la venta de boletos). Dos días después, el 11 de septiembre, será la invitada de honor en la gala final del Miss Honduras Universo, que se celebrará en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. Ahí, la hermosa tabasqueña tendrá la oportunidad de coronar a la próxima reina hondureña.

Una visita que destaca a Honduras ante los ojos internacionales

Para Brayan Espinoza, director de Carimaxx, la presencia de la actual Miss Universo representa mucho más que una visita protocolaria. “Me gusta que estamos teniendo la visita de una Miss Universo dos años seguidos, y espero que esto se convierta en una tradición, porque para la organización es una buena exposición, también para el país”, expresó a Diario LA PRENSA en un evento exclusivo realizado en el restaurante Dubai. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ejecutivo destacó que la llegada de Bosch vuelve a colocar los reflectores internacionales sobre Honduras y genera un vínculo especial entre ambos países. “Nos expone a nivel internacional, la visita de una Miss Universo es algo que no sucedía anteriormente y estamos muy emocionados”, señaló, al agradecer a quienes han contribuido a hacer posible esta edición. La agenda de Bosch también contempla otras experiencias que buscan acercarla a la realidad hondureña. Aunque algunos detalles todavía permanecen bajo reserva, la organización adelantó que habrá actividades con fundaciones, encuentros con las candidatas, un cóctel de bienvenida, un recorrido turístico por una zona del país que será anunciado posteriormente y otras actividades con patrocinadores.

Fátima Bosch, una reina muy mediática con mensaje positivo

Más allá de la corona y los reflectores, la visita de Fátima Bosch adquiere un significado especial por la historia que ha acompañado su reinado. Alberto Padrón, director de Miss Honduras Universe Comunidad y USA, destacó precisamente la fortaleza que la mexicana ha mostrado frente a los desafíos que ha enfrentado desde su elección. “Fátima es una mujer empoderada, tabasqueña de corazón, una mujer que ha demostrado que desde que ganó el certamen le dieron la espalda y, sin embargo, ha estado ahí parada, le han puesto muchas piedas en el camino y las ha brincado, demostrando que no se doblega ante nada”, manifestó Padrón, quien considera que su encuentro con las hondureñas se convertirá en una experiencia que marcará sus vidas. El director agregó que la soberana llegará al país con una historia capaz de conectar especialmente con las mujeres. “Con todo lo que le han tirado llega con una postura, llega con una fortaleza a demostrar, a convivir y a compartir con la gente en un conversatorio que va a ser bellísimo y que va a poder empoderar a muchas mujeres”, afirmó. De esta forma, se da por hecho que septiembre será un mes especial para el universo de los certámenes en Honduras. Entre pasarelas, vestidos de gala, encuentros y una gran coronación, la presencia de Fátima Bosch añadirá un brillo internacional a una edición que busca dejar huella y, sobre todo, preparar a una nueva reina cinco estrellas que logre la tan anhelada clasificación al top de semifinalistas. Otra de las grandes noticias destacadas por Padrón es la alegría de por primera vez contar con la participación de Miss Honduras USA, es decir, la representante de todas aquellas mujeres hondureñas que viven en Estados Unidos y trabajan arduamente para apoyar a sus familias y salir adelante. A través de un concurso oficial, este año se realizó la primera elección en la comunidad estadounidense, lo que significa un enorme avance en el certamen nacional, ya que visibiliza la belleza y el talento de millones de hondureñas que se enfrentan a los retos de otro país para cumplir sus sueños.

Pasarelas, arte y cultura

La emoción ya se siente en todo el país y estamos a pocas semanas de la gran noche. Pero para "calentar motores", todas las candidatas del Miss Honduras Universo protagonizarán un inolvidable "fashion show" en la Casa de la Cultura el próximo 29 de agosto, una actividad en la que las aspirantes podrán mostrar su porte, personalidad y dominio de la pasarela ante el público. El evento tendrá código de vestimenta de gala, por lo que se anticipa una noche marcada por vestidos sofisticados, propuestas de moda y una atmósfera digna de una competencia que cada vez eleva más sus estándares. La preparación de las candidatas ha sido intensa, Espinoza aseguró que las jóvenes están trabajando con una mentalidad internacional y no únicamente pensando en conquistar la corona nacional. Incluso, muchas de ellas están en este momento en otros países perfeccionando sus habilidades en oratoria, pasarela, etiqueta y muchos aspectos más. Ya que la compencia es muy fuerte y todas tienen la visión de llegar a Puerto Rico, país donde se realizará la 75ª edición del Miss Universo.

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