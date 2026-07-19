Juegos Florales de San Marcos, Ocotepeque: honor a Julio Escoto y otros promotores del arte

San Pedro Sula.

San Marcos, Ocotepeque, "tierrita de cultura y juventud", tiene el honor de resaltar cada año el talento de grandes artistas literarios a través de los Juegos Florales, el certamen nacional que premia las mejores obras de escritores hondureños. En su trigésimo quinta edición, los Juegos Florales vuelven a despertar las emociones y pensamientos críticos con toques de romanticismo a través de las letras, el arte y la identidad hondureña. Este evento es considerado uno de los festivales culturales y literarios más prestigiosos del país, ya que, aparte del concurso y homenajes a figuras influyentes, también se realizarán actividades artísticas, talleres educativos y espacios de reflexión que convertirán a San Marcos, Ocotepeque, en la capital de las letras hondureñas del 12 al 17 de octubre.

Este año la Comisión Organizadora de los Juegos Florales y la Corporación Municipal han decidido honrar la trayectoria del escritor Julio Escoto, a quien se le dedicará la categoría principal "Certamen Literario Nacional". Mientras tanto, la categoría "Certamen Literario Juvenil" estará dedicada a don Rafael Antonio Mejía y la categoría "Certamen de Cuento Infantil" será para don Miguel Ángel Hernández. Además, la licenciada Mabel Olivia León será distinguida como reina del evento.

Julio Escoto, un legado nacional

Considerado una de las voces más influyentes, lúcidas y persistentes de la literatura hondureña y centroamericana, Julio Escoto posee una trayectoria construida a lo largo de más de cinco décadas. Además, ha enriquecido las letras nacionales a través de la novela, el ensayo, el cuento, la crítica literaria, la edición y la gestión cultural. Es autor de obras fundamentales como "El árbol de los pañuelos", "Rey del albor" y "Madrugada", también es reconocido como uno de los iniciadores de la narrativa moderna en Honduras y un referente imprescindible del pensamiento crítico.

Su legado literario ha trascendido fronteras gracias a traducciones a distintos idiomas y a importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Más allá de su producción literaria, el escritor ha desempeñado un papel fundamental en instituciones educativas, editoriales, bibliotecas y proyectos que han contribuido al crecimiento intelectual del país.

Rafael Mejía, comprometido con la cultura

Don Rafael Antonio Mejía Castro es un destacado promotor cultural de San Marcos, Ocotepeque, cuya vocación de servicio marcó profundamente a su comunidad. Su trabajo siempre ha estado ligado a la educación y las obras sociales, también es un apasionado del arte en todas sus ramas, y siempre se ha caracterizado por exhortar a los jóvenes a desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura y el estudio de temas políticos. Su nombre representa uno de los más grandes acontecimientos en la historia de su municipio, fue impulsor y pionero de la Biblioteca Municipal "Licenciado Samuel Villeda Arita", un espacio que abrió las puertas de la lectura a cientos de niños y jóvenes sanmarqueños.

Asimismo, durante muchos años integró el Club de Leones y Hermandad de Honduras, desde donde promovió iniciativas de beneficio social, dejando un ejemplo de liderazgo, solidaridad y amor por la cultura que continúa inspirando a las nuevas generaciones. A sus 92 años, don Rafael Mejía es uno de los hombres más influyentes de San Marcos, con una trayectoria profesional intachable y un legado que merece ser exaltado.

Miguel Ángel Hernández, un maestro de generaciones

El profesor Miguel Ángel Hernández ha destacado en el municipio occidental como un brillante humanista y promotor incansable de la lectura. Su labor educativa dejó una profunda huella en la formación de numerosas generaciones, sembrando el hábito de la lectura y la sed de conocimiento como pilares para construir una sociedad más crítica y consciente. Debido a sus grandes aportes en la educación infantil y juvenil, se estableció su nombre como el homenajeado en la categoría de cuentos infantiles, siendo él una inspiración para la creación de obras propias, nacidas en la mente de niños que sueñan con seguir sus pasos.

Mabel León, la reina 2026