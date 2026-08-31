Messi anuncia dura decisión con Selección de Argentina: "Ya no tengo más para dar"

Miami, Estados Unidos.

OFICIAL. El futbolista argentino Lionel Messi, de 39 años, anunció este lunes su retiro de la selección de Argentina y explicó: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar". El delantero del Inter Miami de la MLS explicó que "fue una decisión que dolió y duele en el alma" pero subrayó que entiende que "es el momento". "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", añadió el futbolista, campeón con la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 y bicampeón de América (2021 y 2024).

Messi, máximo goleador en la historia de la selección argentina, enfatizó que deja el combinado nacional "con la tranquilidad y el orgullo" de haberle regalado a la afición "momentos soñados". "Gracias Dios por hacerme argentino", concluyó el astro, que reveló en su publicación que escribió este mensaje de despedida dos días después de la final mundialista y destacó que, tras la muerte de su padre a comienzos de este mes, terminó de convencerse de dejar el seleccionado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lionel Messi disputó más de 200 partidos con la camiseta de la Selección de Argentina, en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias.

Lionel Messi y sus números con la Selección de Argentina

Tras la noticia sobre el retiro, Sofascore nos detalló las estadísticas de Lionel Messi en su trayectoria con la Selección de Argentina.

La carta de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección de Argentina

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección... Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

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