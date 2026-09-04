Beyoncé rinde homenaje a Selena Quintanilla y canta en español con Maluma

La cantante y compositora Beyoncé celebra hoy su cumpleaños con el lanzamiento de una nueva edición de 'B'DAY', el segundo álbum de su carrera, que se publicó hace veinte años y que incluye nuevas canciones y temas en español con colaboraciones con Maluma y la fallecida Selena Quintanilla .

El disco, bautizado como 'B'DAY (20th Anniversary Edition)', está disponible en todas las plataformas digitales. El proyecto incluye el tema 'Cuerpo (Tumbao)', junto a Maluma , que incorpora un fragmento de 'La Negra Tiene Tumbao', de Celia Cruz , y en el que Beyoncé canta estrofas en español.

Beyoncé también rinde homenaje a la cantante Selena Quintanilla con el tema 'Irreemplazable ( Como La Flor )', en el que su voz suena junto a la de la artista fallecida.

La nueva discoteca incluye canciones remasterizadas. Los vídeos, filmados originalmente en 35 mm, también han sido remasterizados y recoloreados, entre ellos el de 'Déjà Vu', en el que participa JAY-Z y que fue dirigido por Sophie Muller.

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'B'DAY', el proyecto original, se publicó el 4 de septiembre de 2006, cuando Beyoncé tenía 25 años, y exploraba en sus canciones cuestiones como la búsqueda de la confianza en uno mismo y la liberación.

"Quería que el álbum fuera grande, percusivo, contundente, dinámico y lleno de energía, y para mí era importante utilizar instrumentación en directo", recuerda la cantante en una nota de la discográfica.

"El hip-hop estaba dominando la escena en aquel momento, pero yo luchaba por preservar los puentes, las melodías y las armonías que siempre han estado en el corazón del R&B -añade-. El objetivo era fusionar esos dos mundos a través del arte del sampling".