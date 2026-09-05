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El Codeh también llegó al "pasillo del sufrimiento" de los empleados municipales

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos llegan a constatar la situación de los empleados municipales reintegrados y hacen sus recomendaciones a las autoridades

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 06:30 -
  • Lisseth García
El Codeh también llegó al pasillo del sufrimiento de los empleados municipales

El representante del Codeh, Hugo Maldonado, constató la situación de los empleados y pidió ser veedor cuando la municipalidad los reubique.

San Pedro Sula, Honduras. “El pasillo del sufrimiento” donde permanecen empleados municipales reintegrados por orden judicial fue visitado por Hugo Maldonado , presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH).

Maldonado, al igual que representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), se apersonó al edificio La Gran Vía, en el centro de la ciudad, donde funcionan varias oficinas municipales, entre ellas la Gerencia de Desarrollo Humano.

En ese edificio hay un pasillo que desde hace varios meses está ocupado por empleados municipales que han sido reintegrados por orden judicial, pero que han sido relegados a permanecer en ese lugar, en condiciones que los trabajadores califican como casi inhumanas.

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La situación salió a la luz pública luego de que los empleados denunciaron sus condiciones y la Secretaría de Trabajo envió a sus inspectores para comprobar la situación y levantara un acta de emplazamiento en la que pidió a la municipalidad cumplir varias condiciones.

Los empleados trabajaron durante años en distintas dependencias de la Municipalidad de San Pedro Sula . Algunos acumulaban más de 19 años de antigüedad y otros apenas comenzaban su vida laboral cuando fueron despedidos entre 2022 y 2023.

Muchos de los empleados que llevan dias esperando asignaciones han sufrido de problemas de salud al extremo que los equipos del 911 han llegado a atenderlos.

El Conadeh realizó entrevistas a los afectados y está siguiendo el procedimiento del caso, informó la delegada regional del organismo, Alejandra Bustillo.

Constatan situación y piden resolver

Los trabajadores dieron a conocer su situación, el comisionado del Codeh también se reunió con personal de la Gerencia de Desarrollo Humano.

Los trabajadores dieron a conocer su situación, el comisionado del Codeh también se reunió con personal de la Gerencia de Desarrollo Humano.

Ayer también se hizo presentar a Hugo Maldonado, del CODEH, quien lamentó la situación que atraviesan los empleados municipales, quienes siguen relegados al pasillo, como lo ha denunciado LA PRENSA y lo han corroborado los organismos de derechos humanos.

Maldonado indicó que tiene pleno conocimiento de la situación porque hay sentencias ganadas por los trabajadores que están reintegrados.

"Son empleados reintegrados y tienen la razón jurídica. Hemos dialogado con los afectados y con los encargados de Recursos Humanos para conocer detalles del problema", dijo.

Maldonado explicó que hizo varias observaciones, entre ellas, atender a las personas de edad avanzada. “Hay por lo menos dos personas en el grupo que pueden ser retiradas del sistema para que entren a su jubilación”, dijo.

“Es un problema que deben resolver y hemos pedido a la municipalidad que cuando se den las reubicaciones nos busquen como veedores para asegurarnos que todo se está haciendo con el respeto que los empleados se merecen”, indicó.

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Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

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