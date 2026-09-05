El Codeh también llegó al "pasillo del sufrimiento" de los empleados municipales

San Pedro Sula, Honduras. “El pasillo del sufrimiento” donde permanecen empleados municipales reintegrados por orden judicial fue visitado por Hugo Maldonado , presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH). Maldonado, al igual que representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), se apersonó al edificio La Gran Vía, en el centro de la ciudad, donde funcionan varias oficinas municipales, entre ellas la Gerencia de Desarrollo Humano. En ese edificio hay un pasillo que desde hace varios meses está ocupado por empleados municipales que han sido reintegrados por orden judicial, pero que han sido relegados a permanecer en ese lugar, en condiciones que los trabajadores califican como casi inhumanas.

La situación salió a la luz pública luego de que los empleados denunciaron sus condiciones y la Secretaría de Trabajo envió a sus inspectores para comprobar la situación y levantara un acta de emplazamiento en la que pidió a la municipalidad cumplir varias condiciones. Los empleados trabajaron durante años en distintas dependencias de la Municipalidad de San Pedro Sula . Algunos acumulaban más de 19 años de antigüedad y otros apenas comenzaban su vida laboral cuando fueron despedidos entre 2022 y 2023. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Muchos de los empleados que llevan dias esperando asignaciones han sufrido de problemas de salud al extremo que los equipos del 911 han llegado a atenderlos.

El Conadeh realizó entrevistas a los afectados y está siguiendo el procedimiento del caso, informó la delegada regional del organismo, Alejandra Bustillo.

Constatan situación y piden resolver