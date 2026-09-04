Yariela García llega en helicóptero a Miss Honduras Universo

Como toda una celebridad, la representante del municipio de Comayagua, Yariela García , llegó este sábado en helicóptero a la concentración oficial de las candidatas a Miss Honduras Universo 2026.
Las 18 candidatas fueron convocadas oficialmente por la organización del concurso, Carimaxx, en Agualpa Domos & Cabañas, ubicada en el Lago de Yojoa, como parte de una jornada de ensayos y preparación previa a la gala de elección de la futura reina de la belleza hondureña, que se realizará el próximo viernes 11 de septiembre.
Yariela García es una de las concursantes favoritas y cuenta con un amplio número de seguidores en redes sociales. Fue en su cuenta oficial de Instagram donde compartió videos de su vuelo en la aeronave. En sus historias también compartió que iba acompañada de su madre, su leal compañera.
"Claro que me traje a mi mamá para que también viva esta experiencia por primera vez."
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García también confesó que siempre había anhelado hacer su entrada a la concentración del concurso llegando en un helicóptero .
"Estoy que lloro, por como Abba me conciente y cumple mis sueños. Así como lo soñé llegar a la concentración del Miss Universo Honduras, así es como lo estoy haciendo una realidad".
Yariela García tiene 28 años. Es licenciada en Mercadotecnia , presentadora de televisión, empresaria y diseñadora de modas. Habla español, inglés, francés y hebreo. Representó a Honduras en el Miss Grand International 2024.
Según el cronograma de la concentración compartido por los organizadores del evento, las candidatas realizarán una variedad de actividades durante su estancia, entre ellas visitar las cataratas de Pulhapanzak , conocer las Islas Las Ventanas y la represa hidroeléctrica El Cajón , así como participar en actividades recreativas como hacer kayak y montar a caballo.
El 9 de septiembre serán evaluadas por el jurado. Ese mismo día también asistirán al conversatorio que ofrecerá Fátima Bosch , actual Miss Universo 2025 , en la Universidad Tecnológica de Honduras, en San Pedro Sula.
El 11 de septiembre, Honduras conocerá la nueva soberana de la belleza nacional. El evento se realizará en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.