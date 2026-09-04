Yariela García llega en helicóptero a Miss Honduras Universo

Como toda una celebridad, la representante del municipio de Comayagua, Yariela García , llegó este sábado en helicóptero a la concentración oficial de las candidatas a Miss Honduras Universo 2026.

Las 18 candidatas fueron convocadas oficialmente por la organización del concurso, Carimaxx, en Agualpa Domos & Cabañas, ubicada en el Lago de Yojoa, como parte de una jornada de ensayos y preparación previa a la gala de elección de la futura reina de la belleza hondureña, que se realizará el próximo viernes 11 de septiembre.

Yariela García es una de las concursantes favoritas y cuenta con un amplio número de seguidores en redes sociales. Fue en su cuenta oficial de Instagram donde compartió videos de su vuelo en la aeronave. En sus historias también compartió que iba acompañada de su madre, su leal compañera.

"Claro que me traje a mi mamá para que también viva esta experiencia por primera vez."

Lea : Candidatas de Miss Honduras Universo 2026 deslumbran en "Costura para la corona"