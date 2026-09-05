“Ya no aguantaba el dolor”: así fueron los últimos días de vida de Moisés Ponce

Carolina del Norte, Estados Unidos. Moisés Ponce murió el pasado 31 de agosto en Carolina del Norte, Estados Unidos, después de presentar una infección provocada por Naegleria fowleri, un microorganismo conocido popularmente como la “ameba comecerebros”.
De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Ponce comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza, síntomas que inicialmente fueron asociados con una influenza.
El joven fue atendido en un hospital de Carolina del Norte y posteriormente regresó a su vivienda con medicamentos. Sin embargo, su estado de salud continuó deteriorándose.
Durante una nueva atención médica, los dolores de cabeza aumentaron considerablemente. Su madre, identificada como Mónica, relató que en ese momento Ponce comenzó a gritar mientras se sujetaba la cabeza debido a la intensidad del dolor.
Posteriormente, fue trasladado a UNC Chapel Hill, donde los médicos determinaron que padecía una infección causada por Naegleria fowleri.
La enfermedad avanzó rápidamente y Ponce terminó entrando en coma. Pese a la atención médica recibida, falleció el 31 de agosto.
Sus familiares consideran que el joven pudo haber tenido contacto con el microorganismo en agua contaminada, debido a que acostumbraba visitar lagos y piscinas.
No obstante, hasta el momento no se ha establecido el lugar exacto donde pudo producirse la exposición.
La Naegleria fowleri es un microorganismo que puede encontrarse en agua dulce templada. La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por la nariz y, en casos poco frecuentes, puede provocar una enfermedad cerebral grave.
La familia de Ponce permanece a la espera de conocer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la exposición que habría provocado la infección.