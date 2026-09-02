Joven latino muere por infección provocada por una ameba "comecerebros"

De acuerdo con la información proporcionada, el joven comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza el pasado 21 de agosto. Ante su estado de salud, su madre lo trasladó a un hospital en Burlington, donde recibió atención médica y posteriormente regresó a su vivienda.

Carolina del Norte, Estados Unidos. Moisés Ponce Mendoza, un adolescente de Carolina del Norte, falleció el 31 de agosto de 2026 después de presentar una infección conocida como meningoencefalitis amebiana primaria.

Sin embargo, su condición se agravó en los días siguientes y tuvo que ser trasladado de emergencia a UNC Hospitals.

En ese centro asistencial, los médicos diagnosticaron a Moisés con meningoencefalitis amebiana primaria, una infección poco frecuente asociada con la ameba Naegleria fowleri.

Esta ameba puede encontrarse en cuerpos de agua dulce y cálida. La infección puede producirse cuando el microorganismo ingresa por la nariz y llega al cerebro.

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Las autoridades sanitarias indicaron que todavía se investiga cómo y dónde pudo haber estado expuesto el adolescente a la ameba. Con el avance de la enfermedad, el estado de salud de Moisés continuó deteriorándose hasta que entró en coma.

Finalmente, el adolescente fue declarado fallecido el 31 de agosto, diez días después de que comenzaran los primeros síntomas. La investigación continúa para determinar el posible lugar y las circunstancias en las que ocurrió la exposición a Naegleria fowleri.

Tras la muerte del adolescente, su madre inició una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de cubrir los gastos relacionados con su despedida.