Futbolista Kenny Martínez hizo una petición antes del asesinato: Así fue el crimen

Uno de los detalles que más ha conmovido a la familia es el último momento que Kenny compartió con sus seres queridos antes de marcharse. De acuerdo con el relato de su hermana, el joven tomó a los niños y le pidió que se tomaran fotografías juntos. En ese instante, aparentemente sin saberlo, Kenny estaba dejando uno de los últimos recuerdos que su familia conservará de él.