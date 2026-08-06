Joven latino muere tras ser tiroteado en evento clandestino de autos en Virginia

ESTADOS UNIDOS

La víctima fue identificada como Miguel Alexander Rubio, de 16 años, quien recibió un disparo mientras se encontraba en el evento durante la madrugada del sábado 1 de agosto de 2026.

Un adolescente salvadoreño perdió la vida luego de ser baleado durante una concentración clandestina de vehículos, conocida como "chipeo", en Woodbridge, estado de Virginia, Estados Unidos.

De acuerdo con la Policía del Condado de Prince William, los agentes respondieron a un reporte de disparos alrededor de las 2:02 de la madrugada en la cuadra 14100 de Crossing Place.

Al llegar, encontraron que en el lugar se desarrollaba una multitudinaria concentración de automóviles cuando ocurrió el ataque.

Miguel fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona debido a la gravedad de la herida de bala que sufrió. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el domingo 2 de agosto.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las autoridades informaron que la autopsia confirmó que la muerte del adolescente fue causada por un homicidio, por lo que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable.

Los detectives del caso solicitaron la colaboración de las personas que asistieron al evento o que cuenten con videos, fotografías o cualquier información que pueda contribuir a localizar al autor del disparo.

En medio del dolor, la madre del joven reveló que Miguel inicialmente no quería asistir a la concentración, pero finalmente decidió hacerlo tras la insistencia de otro adolescente.

La mujer pidió públicamente que la persona responsable del crimen se entregue a las autoridades y responda por la muerte de su hijo, cuya vida fue truncada de forma violenta.

Las concentraciones clandestinas de vehículos, conocidas popularmente como "chipeos", suelen reunir a decenas o incluso cientos de conductores y espectadores durante la noche, y en algunos casos han sido escenario de accidentes, disturbios y hechos de violencia.