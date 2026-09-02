Pacífico se agita: dos huracanes categoría 4, una tormenta y otra amenaza en formación

San Pedro Sula, Honduras. El océano Pacífico presenta este miércoles 2 de septiembre una intensa actividad ciclónica, con dos huracanes de categoría 4, una tormenta tropical en proceso de fortalecimiento y una nueva zona bajo vigilancia, según los reportes más recientes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).
Los sistemas activos son los huracanes Karina y Lowell, ambos con vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora (230 km/h), además de la tormenta tropical Marie, que se encuentra al sur de la península de Baja California y podría alcanzar categoría de huracán durante este miércoles.
Karina se localizaba sobre aguas abiertas, muy al oeste del extremo sur de Baja California. El ciclón tenía una presión mínima de 940 milibares y avanzaba hacia el oeste a unas 12 mph (19 km/h). El NHC indicó que podría fortalecerse algo más antes de iniciar un debilitamiento gradual, aunque probablemente continuará como huracán mayor hasta el jueves.
Más hacia el oeste, Lowell también alcanzó categoría 4, con vientos sostenidos de 145 mph y una presión central de 941 milibares. Su centro estaba varios cientos de millas al sur-sureste de Hawái y se desplazaba hacia el oeste. Los pronósticos indican que podría mantenerse como un poderoso huracán durante los próximos días.
A estos dos poderosos ciclones se suma Marie, que a las 2:00 de la madrugada tenía vientos máximos sostenidos de 65 mph (100 km/h) y estaba aproximadamente 700 kilómetros al sur del extremo de Baja California. El sistema avanzaba hacia el noroeste a 17 km/h y se pronostica que se convierta en huracán este miércoles.
El pronóstico del NHC muestra que Marie continuará fortaleciéndose y podría alcanzar vientos de alrededor de 105 mph (169 km/h) hacia el viernes, antes de comenzar un debilitamiento gradual durante el fin de semana al desplazarse sobre aguas más frías.
Aunque no existen avisos o alertas costeras, el sistema generará oleaje que afectará sectores del suroeste de México y Baja California, con riesgo de fuertes corrientes de resaca.
Una cuarta amenaza
Mientras los tres ciclones avanzan sobre el Pacífico, el NHC vigila además la posible formación de una nueva área de baja presión frente a las costas del suroeste de México durante el fin de semana.
La probabilidad de desarrollo ciclónico es prácticamente de 0% durante las próximas 48 horas, pero aumenta a 20% en siete días. De organizarse, el sistema se desplazaría hacia el oeste-noroeste a entre 16 y 24 km/h y, según el pronóstico actual, permanecería alejado de las costas mexicanas.
Por ahora, ninguno de estos sistemas representa una amenaza directa para Honduras, pues toda la actividad descrita se desarrolla sobre el Pacífico, lejos de las costas centroamericanas. El escenario, sin embargo, refleja un período particularmente activo: el registro del NHC contabiliza hasta este 2 de septiembre 13 tormentas con nombre en el Pacífico oriental durante la temporada de 2026.