Pacífico se agita: dos huracanes categoría 4, una tormenta y otra amenaza en formación

San Pedro Sula, Honduras. El océano Pacífico presenta este miércoles 2 de septiembre una intensa actividad ciclónica, con dos huracanes de categoría 4, una tormenta tropical en proceso de fortalecimiento y una nueva zona bajo vigilancia, según los reportes más recientes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Los sistemas activos son los huracanes Karina y Lowell , ambos con vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora (230 km/h), además de la tormenta tropical Marie, que se encuentra al sur de la península de Baja California y podría alcanzar categoría de huracán durante este miércoles.

Karina se localizaba sobre aguas abiertas, muy al oeste del extremo sur de Baja California. El ciclón tenía una presión mínima de 940 milibares y avanzaba hacia el oeste a unas 12 mph (19 km/h). El NHC indicó que podría fortalecerse algo más antes de iniciar un debilitamiento gradual, aunque probablemente continuará como huracán mayor hasta el jueves.

Más hacia el oeste, Lowell también alcanzó categoría 4, con vientos sostenidos de 145 mph y una presión central de 941 milibares. Su centro estaba varios cientos de millas al sur-sureste de Hawái y se desplazaba hacia el oeste. Los pronósticos indican que podría mantenerse como un poderoso huracán durante los próximos días.