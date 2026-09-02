En prisión dejan a seis acusados de lavar más de L51 millones en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Seis personas señaladas por el Ministerio Público de integrar una presunta estructura dedicada al lavado de activos quedaron bajo detención judicial, luego de una audiencia de declaración de imputado desarrollada este miércoles en Tegucigalpa. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) informó que los investigados estarían relacionados con movimientos financieros por más de 51 millones de lempiras cuya procedencia, según las investigaciones, no ha podido ser justificada. Los procesados son José Raúl Moncada, su hijo Michael Antonio Moncada, Génesis Nicol Maradiaga, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lilian del Carmen Figueroa.

Todos son señalados de manera presunta por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. La audiencia inicial quedó programada para el viernes 4 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.

Investigación comenzó por cobros de extorsión

De acuerdo con el comunicado divulgado este miércoles por el Ministerio Público, la investigación se originó a partir de información relacionada con un privado de libertad que presuntamente continuaba dirigiendo actividades ilícitas desde el centro penitenciario de Támara. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la Fiscalía, esas actividades estarían relacionadas con el cobro de extorsiones a diferentes establecimientos comerciales. Para movilizar parte de los fondos, el principal sospechoso habría utilizado la cuenta bancaria de otra de las personas investigadas. En esa cuenta, los investigadores detectaron movimientos por más de ocho millones de lempiras cuya procedencia lícita no pudo ser establecida, según el Ministerio Público. A partir de ese hallazgo, los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ampliaron las pesquisas hacia otras personas que mantenían vínculos financieros con el principal sospechoso.

El análisis de las transacciones permitió detectar movimientos considerados atípicos. Posteriormente, peritos financieros identificaron operaciones por un monto superior a los 51 millones de lempiras que, según la investigación, no cuentan con una justificación sobre su origen.

Nueve allanamientos

Las capturas y diligencias forman parte de la Operación Hestia, mediante la cual la ATIC ejecutó nueve allanamientos de morada en distintos puntos del país. Los operativos se desarrollaron en Tegucigalpa, Francisco Morazán; Danlí, El Paraíso, y Olanchito, Yoro, bajo la dirección técnica y jurídica de la FESCCO y de la Unidad Fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP).