Caen dos miembros de “Los Vampis” acusados de secuestrar y asaltar a mujeres en taxis

Dos presuntos integrantes de la estructura criminal denominada “Los Vampis” fueron capturados este martes durante operaciones simultáneas ejecutadas por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en distintos sectores de la capital.
Los detenidos fueron identificados como Jonathan Eduardo Aguilar Girón, alias “El Gemelo”, de 35 años, y Edy José Salgado Morales, conocido como “Estupiñán”, de 32 años, ambos señalados por las autoridades de tener una orden de captura pendiente por delitos relacionados con secuestro y robo con violencia o intimidación.
Las acciones policiales se desarrollaron mediante labores de vigilancia y seguimiento en el barrio El Chile y la colonia 30 de Noviembre, en Tegucigalpa, donde los agentes localizaron y arrestaron a los dos sospechosos.
De acuerdo con el reporte de la UNAS, ambos formarían parte de una estructura que presuntamente seleccionaba a sus víctimas, principalmente mujeres que utilizaban el servicio de taxi, para luego privarlas de su libertad y despojarlas de sus pertenencias.
La investigación señala que los sospechosos habrían utilizado los vehículos de transporte para trasladar a las víctimas hacia diferentes lugares. Una vez bajo su control, presuntamente las obligaban a proporcionar información y accesos relacionados con sus cuentas de banca en línea.
Según las autoridades, Aguilar Girón tendría como presunta función trasladar a las víctimas y posteriormente retirar dinero de cajeros automáticos o realizar operaciones mediante los servicios de banca electrónica.
En el caso de Salgado Morales, los investigadores le atribuyen una presunta participación directa en las agresiones contra las víctimas, incluyendo abusos sexuales, según el informe presentado por la unidad policial.
Las investigaciones apuntan a que la estructura delincuencial estudiaba previamente a sus posibles víctimas y aprovechaba la confianza que estas depositaban en el servicio de transporte para ejecutar los ataques.
La captura de ambos sospechosos se produjo luego de que el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitiera las respectivas órdenes de captura el 25 de agosto de 2026.
En las resoluciones judiciales se establece que los dos hombres son requeridos por suponerlos responsables de los delitos de secuestro y robo con violencia o intimidación, en perjuicio de dos testigos protegidos identificados en el expediente con códigos reservados.