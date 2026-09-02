Fuerza Naval de Honduras conmemora 161 años de servicio a la nación

El acto conmemorativo es presidido por el comandante general de la Fuerza Naval de Honduras, capitán de navío Juan Antonio de Jesús Rivera , junto a autoridades militares, invitados especiales y personal que integra la institución.

La Fuerza Naval de Honduras conmemora su 161.º aniversario con un acto solemne que se desarrolla en las instalaciones del Estado Mayor General Naval , reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la seguridad de los espacios marítimos y el servicio a la población hondureña.

Fundada el 1 de agosto de 1865, la Fuerza Naval de Honduras ha construido una gran trayectoria al servicio de la nación, fortaleciendo progresivamente sus capacidades para responder a los diferentes desafíos relacionados con la seguridad, defensa y protección de los espacios marítimos del país.

El presidente Nasry Asfura participa en el importante evento, al igual que miembros del gabinete de Gobierno.

A lo largo de su historia, generaciones de oficiales, suboficiales, cadetes, estudiantes a suboficiales, marinos, infantes de Marina y personal auxiliar han contribuido al cumplimiento de las diferentes misiones asignadas a la institución.

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Actualmente, la Fuerza Naval mantiene presencia operacional en los espacios marítimos del litoral Caribe y el Pacífico hondureño, desarrollando operaciones de vigilancia y seguridad marítima, defensa de la soberanía, combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, lucha contra la pesca ilegal y protección de los recursos marinos.

A estas labores se suman las operaciones de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, proyección social y protección del medio ambiente, como parte de las acciones que la institución desarrolla en beneficio de la población hondureña.

En materia de lucha contra las actividades ilícitas, la Fuerza Naval de Honduras ha asegurado 15 plantaciones de hoja de coca, en una extensión de 40 manzanas, en las que se contabilizaron 220,000 plantas del supuesto alucinógeno.

Asimismo, se han asegurado 10 plantaciones de marihuana, en una extensión de 30 manzanas, en las que se contabilizaron 105,000 arbustos del supuesto alucinógeno. A estas acciones se suman cuatro narcolaboratorios destruidos.

En operaciones de búsqueda y rescate se han realizado 26 misiones SAR, mediante las cuales se ha logrado poner a salvo a más de 250 personas en diferentes situaciones de emergencia.

Como parte de las acciones de proyección social, se han desarrollado seis brigadas médicas, en las que se han brindado más de 26,000 atenciones médicas y sociales a la población. Asimismo, se han realizado seis actividades filantrópicas en apoyo a diferentes sectores de la población hondureña.

Como parte de su compromiso con la protección del medio ambiente, la institución ha desarrollado 17 campañas de reforestación en una superficie de 46 hectáreas de bosque, mediante la siembra de más de 55,000 plántulas de diferentes especies.

La Fuerza Naval continúa fortaleciendo sus capacidades mediante la formación y profesionalización de su personal, el entrenamiento especializado, la modernización de sus medios y la cooperación con instituciones nacionales y armadas de países amigos.

El intercambio de conocimientos, la capacitación y los ejercicios conjuntos permiten mejorar las capacidades operativas y fortalecer la respuesta ante las diferentes amenazas y situaciones de emergencia que se presentan en los espacios marítimos nacionales y regionales.

A lo largo de este siglo y medio, hombres y mujeres han formado parte de la historia de la Fuerza Naval, desempeñando sus funciones en diferentes escenarios y, en muchas ocasiones, lejos de sus familias.

En el marco de este aniversario, la institución reconoce el legado de quienes han contribuido al cumplimiento de su misión y rinde un homenaje especial a los hombres y mujeres que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber, como parte de la historia de servicio de Honduras.

A 161 años de su fundación, la Fuerza Naval mantiene su compromiso de continuar cumpliendo las misiones asignadas y contribuyendo a la defensa de la soberanía nacional, la seguridad de los espacios marítimos, la protección de los recursos naturales y el bienestar de la población hondureña.