Mbappé queda contra las cuerdas tras decisión de Mourinho: así reaccionó el francés

José Mourinho ya habría tomado nota de lo ocurrido en la derrota del Real Madrid ante el Real Betis y prepara un cambio importante donde se lleva de encuentro a Kylian Mbappé.
Mourinho ha dejado claro que en su Real Madrid las responsabilidades no deben estar determinadas únicamente por el nombre o el estatus de una estrella
El portugués busca construir un equipo competitivo y estable en su regreso al Real Madrid.
La situación llega justo antes del debut del Real Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán y después de un partido donde perdieron ante Real Betis que dejó varias dudas.
Y es que medios españoles reportan de que Mourinho tendría sobre la mesa la posibilidad de cambiar al encargado principal de ejecutar los penaltis, una decisión que afectaría directamente a Kylian Mbappé, quien hasta ahora ha asumido buena parte de esa responsabilidad
Mourinho considera que los penaltis representan una situación particular dentro de un partido y que el encargado de ejecutarlos debe ser, por encima de cualquier otra consideración, el jugador que ofrezca las mayores garantías en ese momento.
La decisión de Mourinho sobre Mbappé y los penales llegan tras el fallo del francés en el último duelo ante Real Betis.
Esa postura habría llevado al entrenador a plantearse si Mbappé debe continuar siendo la primera opción o si ha llegado el momento de darle mayor protagonismo a otro futbolista. En ese escenario aparece Bellingham, quien cada vez tiene un peso más importante en el funcionamiento del conjunto madridista.
Según la información que ha trascendido, Mourinho incluso habría conversado directamente con Mbappé para explicarle el planteamiento y hacerle saber que la jerarquía podría sufrir modificaciones. La posibilidad no habría sido recibida de la mejor manera por el atacante francés, acostumbrado a asumir responsabilidades importantes desde su llegada al Santiago Bernabéu.
Jude Bellingham es el futbolista que más fuerza estaría ganando en esta discusión. El centrocampista inglés ha demostrado personalidad en momentos de máxima presión y se ha convertido en uno de los líderes del vestuario madridista pese a su juventud.
El penalti fallado frente al Betis es el episodio que habría acelerado esta discusión. Mbappé tuvo la oportunidad de evitar la derrota del Real Madrid, pero Valles consiguió adivinar sus intenciones y detener el disparo.
La discusión estaría relacionada con la gestión general de las responsabilidades dentro del equipo y con la necesidad de que cada decisión se tome pensando en el rendimiento colectivo.
Por ello, la posibilidad de que Mbappé deje de ser el primer lanzador no significa necesariamente que quede apartado de los penaltis. El escenario que se plantea sería una modificación en el orden de prioridades, con Bellingham ganando terreno como una de las principales alternativas.
A pesar de esta situación, no existe indicio de que Mourinho haya perdido la confianza en Mbappé como futbolista. El delantero continúa teniendo un papel fundamental en el ataque madridista y el propio técnico portugués ha destacado públicamente su calidad y su ambición.
La discusión sobre los penaltis, por tanto, debe entenderse como una cuestión específica dentro de la gestión del equipo. Mourinho pretende establecer una competencia interna en la que los nombres y el estatus no estén por encima del rendimiento.
Para Mbappé, sin embargo, supondría un pequeño golpe a su protagonismo. El francés llegó al Real Madrid con la condición de estrella mundial y ha asumido desde entonces grandes responsabilidades ofensivas. Perder la prioridad en los penaltis podría interpretarse como una señal de que Mourinho pretende distribuir de otra manera el liderazgo dentro del vestuario.
La decisión de Mourinho podría parecer pequeña, pero dentro de un vestuario como el del Real Madrid puede tener un significado mucho mayor. Sin embargo, Mbappé se lo ha tomado bien la decisión.