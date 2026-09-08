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Detienen a sospechoso de vandalizar una patrulla policial en La Paz

El sospechoso, quien ya contaba con antecedentes por tráfico de drogas desde 2025, fue remitido al Ministerio Público por el delito de daños en perjuicio del Estado

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 13:48 -
  • Redacción La Prensa
Detienen a sospechoso de vandalizar una patrulla policial en La Paz

El suceso ocurrió ayer en Opatoro, departamento de La Paz.

San Pedro Sula. Un hombre fue detenido en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional tras ser señalado como el responsable de vandalizar un vehículo policial en el municipio de Opatoro, departamento de La Paz.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sospechoso habría manchado con pintura y grafitis los costados de la unidad asignada al sector, por lo que los uniformados desplegaron un operativo inmediato en la zona hasta lograr su ubicación y requerimiento.

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Asimismo, la institución policial confirmó que el detenido cuenta con antecedentes penales, ya que en el año 2025 había sido requerido y procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas en esa misma región del país.

Tras su arresto, el imputado fue remitido a las instalaciones del Ministerio Público para que se le instruya el proceso legal correspondiente por el delito de daños en perjuicio del Estado de Honduras.

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