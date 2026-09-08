Detienen a sospechoso de vandalizar una patrulla policial en La Paz

San Pedro Sula. Un hombre fue detenido en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional tras ser señalado como el responsable de vandalizar un vehículo policial en el municipio de Opatoro, departamento de La Paz.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sospechoso habría manchado con pintura y grafitis los costados de la unidad asignada al sector, por lo que los uniformados desplegaron un operativo inmediato en la zona hasta lograr su ubicación y requerimiento.