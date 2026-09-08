Un hombre muerto y otro herido deja ataque armado en Puerto Cortés

Puerto Cortés. Un hombre muerto y otro herido dejó un ataque armado registrado la noche del lunes en el sector Brisas de Baracoa, en Puerto Cortés, al norte de Honduras.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades.

Según reportes preliminares, ambos hombres se transportaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por desconocidos que también se conducían en un vehículo similar y, sin mediar palabra, les dispararon en reiteradas ocasiones.