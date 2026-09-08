Afinan plan de seguridad para fiestas patrias y feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras. Autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Instalaciones Masivas (Conapremm) comenzaron a coordinar los operativos de seguridad y prevención que se implementarán durante las fiestas patrias y el feriado Morazánico. Representantes de las instituciones que integran Conapremm sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Regional de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), donde definieron parte de las acciones que se ejecutarán durante las actividades del 13, 14 y 15 de septiembre, así como durante el próximo feriado largo. El subcomisionado Alex Estévez informó que las instituciones que forman parte de Conapremm ya tienen definidos sus roles y trabajan en la ubicación de los puntos de control que funcionarán durante las celebraciones patrias. “Ya hemos coordinado con las instituciones que conforman Conapremm todas las actividades preventivas para el feriado Morazánico y también hemos definido detalles de las actividades del mes de septiembre, donde se ubicarán los puntos de control”, explicó.

Uno de los principales enfoques será la atención de emergencias durante los desfiles patrios, especialmente mediante la instalación de puntos de primeros auxilios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Principalmente en el tema de los primeros auxilios, que sabemos que es lo que más puede afectar en los desfiles”, señaló Estévez.

Para el feriado Morazánico, las autoridades preparan estrategias preventivas y operativos de supervisión en los sitios turísticos donde se registra una mayor incidencia de emergencias. Los controles estarán dirigidos principalmente a playas, ríos y balnearios, debido al riesgo de accidentes por sumersión. Las instituciones buscan establecer puntos de prevención en la mayor cantidad posible de estos lugares para reducir los incidentes durante el feriado. Estévez también indicó que se trabaja en un plan de seguridad vial junto con las autoridades de Vialidad y Transporte.

Como parte de las acciones se mantendrán los operativos en carretera, incluyendo la revisión de vehículos y las pruebas de alcoholemia. El funcionario señaló que durante los últimos feriados largos no se han registrado accidentes viales con personas fallecidas, por lo que las autoridades buscan mantener estos resultados mediante acciones de prevención y control. Luis Estrada, director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), informó que también se coordinarán inspecciones a las unidades de transporte que movilizarán pasajeros durante las fiestas patrias y el feriado Morazánico. Las revisiones serán realizadas de manera conjunta por el IHTT, Copeco y el Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de verificar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos. Estrada explicó que una de las opciones es utilizar las instalaciones del IHTT ubicadas en la 15 calle, segundo anillo de circunvalación, en San Pedro Sula.