Panorama de Olimpia: qué necesita para clasificar a la final de la Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

Tras caer por la mínima en el choque de ida y no haber logrado abombar las redes en calidad de visitante, la escuadra dirigida por Eduardo Espinel quedó contra la pared y sin margen de error en su aspiración de meterse a la gran final regional.

El Club Deportivo Olimpia se alista para afrontar una verdadera batalla el próximo miércoles en el Estadio Nacional Chelato Uclés cuando reciba al Club Sport Cartaginés en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.

El conjunto melenudo necesita ganar por una diferencia de dos o más goles en el marcador global para sellar de forma directa su clasificación al duelo por el título. Un triunfo por 2-0 o 3-1 le otorgaría el boleto definitivo a los catrachos, apelando a la mística y a la casta histórica que ha caracterizado a la institución en las noches de épica internacional dentro de las competiciones de la Concacaf.

El panorama se torna complejo debido al criterio del gol de visitante establecido en el reglamento del certamen, un factor que actualmente otorga una clara ventaja táctica a la escuadra brumosa. Al haber dejado su portería en cero durante el primer capítulo en el Estadio Fello Meza de Cartago, la representación costarricense viaja a suelo hondureño con el sartén por el mango para manejar los tiempos del compromiso.

Si el Cartaginés logra marcar un gol en Tegucigalpa, la exigencia para el Albo se elevará drásticamente, ya que un hipotético triunfo local por 2-1 o 3-2 le daría el pase a los ticos por la ventaja de los tantos convertidos fuera de casa. Un empate por cualquier marcador en la pizarra o un nuevo revés significaría la eliminación definitiva del vigente campeón hondureño.

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El Cartaginés demostró ser un bloque sumamente ordenado que no concedió espacios y que supo sacar provecho de la superioridad numérica tras la expulsión en el primer tiempo. Los brumosos llegan encendidos tras haber puesto de rodillas al Deportivo Saprissa en la fase de cuartos de final, confirmando su estatus de contendiente serio y dejando claro que no serán un rival fácil de doblegar en la capital hondureña.