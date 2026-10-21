Nasry Asfura se reúne con el presidente de Italia, Sergio Mattarella

Roma, Italia. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió este miércoles con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, sede de la Presidencia de Italia, como parte de su gira diplomática por Europa.
El encuentro se desarrolló durante la tarde y contó también con la participación de Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.
La reunión constituye un espacio de diálogo entre ambos gobiernos para fortalecer las relaciones diplomáticas y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Honduras e Italia.
Como parte de los objetivos de la gira, el Gobierno hondureño busca promover las capacidades productivas del país e impulsar el intercambio comercial con Italia.
La agenda también pretende generar condiciones favorables para atraer inversiones que contribuyan al crecimiento económico y a la creación de oportunidades para los hondureños.
Además del encuentro con Mattarella, las actividades previstas en Italia incluyen acercamientos con organismos internacionales y representantes del sector empresarial, con el propósito de presentar las oportunidades que ofrece Honduras en distintos sectores de su economía.
La gira del presidente Asfura continuará con actividades diplomáticas en la Santa Sede, como parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer las relaciones internacionales y abrir nuevas vías de cooperación.
Con la reunión en el Palacio del Quirinal, el Gobierno hondureño busca ampliar los espacios de diálogo y promover alianzas internacionales vinculadas con el desarrollo económico del país.