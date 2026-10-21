Nasry Asfura se reúne con el presidente de Italia, Sergio Mattarella

Roma, Italia. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió este miércoles con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, sede de la Presidencia de Italia, como parte de su gira diplomática por Europa.

El encuentro se desarrolló durante la tarde y contó también con la participación de Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.

La reunión constituye un espacio de diálogo entre ambos gobiernos para fortalecer las relaciones diplomáticas y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Honduras e Italia.

Como parte de los objetivos de la gira, el Gobierno hondureño busca promover las capacidades productivas del país e impulsar el intercambio comercial con Italia.