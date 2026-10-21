Nasry Asfura se reúne con empresarios italianos en busca de inversión en Honduras

Roma, Italia. El presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este miércoles un encuentro con representantes del sector empresarial italiano, como parte de su gira oficial por Italia, con el propósito de fortalecer las relaciones económicas y explorar oportunidades de inversión y cooperación para el desarrollo de Honduras.

En la reunión participaron, por parte del Gobierno hondureño, la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; Juan Carlos García, ministro de la Presidencia; Mariano Jiménez Talavera, embajador de Honduras en Italia; y Clarivel Vallecillo, cónsul general de Honduras en ese país europeo.

Por parte del sector empresarial italiano estuvieron representantes de Dedalus, Confcommercio Roma y Leonardo, organizaciones y compañías con experiencia en sectores estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico.