Nasry Asfura se reúne con empresarios italianos en busca de inversión en Honduras

Roma, Italia. El presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este miércoles un encuentro con representantes del sector empresarial italiano, como parte de su gira oficial por Italia, con el propósito de fortalecer las relaciones económicas y explorar oportunidades de inversión y cooperación para el desarrollo de Honduras.
En la reunión participaron, por parte del Gobierno hondureño, la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; Juan Carlos García, ministro de la Presidencia; Mariano Jiménez Talavera, embajador de Honduras en Italia; y Clarivel Vallecillo, cónsul general de Honduras en ese país europeo.
Por parte del sector empresarial italiano estuvieron representantes de Dedalus, Confcommercio Roma y Leonardo, organizaciones y compañías con experiencia en sectores estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico.
Entre algunas de las empresas que participaron figura Dedalus, compañía internacional especializada en soluciones digitales para el sector salud, que desarrolla sistemas tecnológicos para hospitales, laboratorios y centros de diagnóstico, con aplicaciones para mejorar la gestión clínica y los servicios sanitarios.
Confcommercio Roma que es una organización que representa a empresas de comercio, turismo, servicios y actividades profesionales de Roma y su provincia, brindando representación institucional, asesoría, formación y apoyo al crecimiento empresarial.
Por su parte, Leonardo es un grupo industrial italiano de alta tecnología especializado en los sectores aeroespacial, defensa y seguridad, con capacidades en aeronáutica, helicópteros, electrónica, ciberseguridad y tecnología espacial, entre muchas compañías más que se dieron cita en la reunión.
El encuentro se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de Honduras por ampliar sus vínculos con el sector privado internacional, identificar áreas de interés común y promover condiciones que permitan atraer inversión, impulsar la innovación y generar nuevas oportunidades para el país.
La reunión forma parte de la agenda de trabajo del presidente Asfura en Italia, orientada al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y al acercamiento con actores empresariales que puedan contribuir al desarrollo productivo y tecnológico de Honduras.