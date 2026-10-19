Tomás Zambrano plantea tres escenarios para reformar la edad punible en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este lunes que Honduras debe discutir posibles reformas al sistema de responsabilidad penal de los menores de edad y pidió a los médicos que retomen la atención en los hospitales y centros de salud públicos, en medio de las protestas que mantienen desde hace 43 días. Durante una entrevista, Zambrano señaló que existen tres escenarios para abordar la edad punible y las sanciones aplicables a los adolescentes que cometen delitos. El primero consiste en ampliar el tiempo máximo de las penas y establecer que, al cumplir los 18 años, los condenados sean trasladados a una celda de máxima seguridad. “Uno es revisar si se amplía el número de años al cual se puede condenar a un menor, de 8 a 12, a 13, a 14, a 15. Y que una vez cumplidos los 18 años, se traslade a una celda de máxima seguridad”, expresó el titular del Legislativo.

Como segundo escenario, mencionó mantener la legislación actual, una opción con la que dijo no estar de acuerdo. La tercera alternativa, que calificó como la más drástica y polémica, sería juzgar a los menores como adultos, lo que, según explicó, implicaría revisar los compromisos internacionales asumidos por Honduras. “Ese es el más drástico y el que puede levantar mayor discusión”, manifestó Zambrano al referirse a la posibilidad de reducir la edad punible. Añadió que el tema deberá socializarse y discutirse entre los actores y operadores del Gobierno antes de tomar decisiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las declaraciones se producen después de que el diputado Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso Nacional, informara que Honduras analiza construir una cárcel de máxima seguridad en Naco, Cortés, tomando como referencia algunas características del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Bertrand también mencionó posibles cambios en la responsabilidad penal de los menores, aunque aclaró que las propuestas requieren análisis legal y legislativo.

Zambrano pide a los médicos retomar la atención

En la misma entrevista, Zambrano se refirió a las protestas del gremio médico y pidió a los profesionales de la salud que retomen sus labores para garantizar la atención a los pacientes. El presidente del Congreso calificó la situación como grave y aseguró que la suspensión de servicios afecta especialmente a quienes no pueden pagar atención privada.

“Nos han informado que a los médicos por acuerdo se les ha pagado casi el 100% y que a los médicos por contrato un 95%, ya no habría razón de estar sin atender a la gente”, afirmó Zambrano. Estas cifras corresponden a la información que, según dijo, ha recibido; no presentó datos que permitan verificarlas de forma independiente. “Los médicos se graduaron para atender al pueblo hondureño, vayan a las clínicas, a los centros de salud y los hospitales, atiendan al pueblo”, expresó. Zambrano reconoció que los atrasos en los pagos deben resolverse y pidió a las autoridades sanitarias que pongan al día los salarios pendientes. Sin embargo, consideró que las protestas también podrían tener motivaciones políticas e ideológicas, una afirmación que no acompañó con pruebas durante la entrevista. El diputado anunció, además, que el Congreso Nacional nombraría una comisión de Salud y de Trabajo y Seguridad Social para elaborar un diagnóstico sobre la situación de la Secretaría de Salud, las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras y el conflicto con el gremio. A partir de ese análisis, dijo, el Legislativo evaluaría si corresponde tomar alguna determinación en los próximos días.