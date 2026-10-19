Gobierno promete pagar el 100% a los médicos tras 43 días de paro

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras aseguró que continúa trabajando este lunes para completar el pago de los salarios adeudados al gremio médico, luego de 43 días de asambleas informativas. Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, afirmó que el porcentaje de pagos realizados, que según las autoridades alcanza el 97%, podría aumentar al 99% durante este día. En una entrevista, Castro explicó que las dificultades para completar los desembolsos se deben, en algunos casos, a la falta de documentos que respalden las jornadas laborales de determinados profesionales, pese a que el Colegio Médico de Honduras (CMH) cuenta con registros de sus actividades. Según el funcionario, las autoridades buscan mecanismos para verificar la información y efectuar los pagos pendientes.

"Nosotros no hemos dejado de trabajar en ningún momento para poder lograr pagar al 100% de los médicos", manifestó Castro, quien aseguró que el presidente Nasry Asfura instruyó a los equipos gubernamentales a resolver el problema. El funcionario sostuvo que el objetivo es cumplir con las obligaciones salariales y lograr que los médicos retomen sus labores para restablecer la atención a los pacientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El secretario privado indicó que, según los registros que maneja el Gobierno, quedan menos de 200 profesionales pendientes de pago. Esta cifra difiere de la señalada por representantes del gremio, que sostienen que todavía se adeudan pagos a unos 560 médicos. C El funcionario también reconoció que parte de las deudas corresponde a meses anteriores a la actual administración. Aseguró que las conversaciones con el Colegio Médico continúan y que ambas partes conocen los casos pendientes, aunque todavía deben resolver las discrepancias sobre los documentos necesarios para autorizar los desembolsos.

Castro afirmó que buscaría comunicarse con Samuel Santos, representante del gremio médico, y con los viceministros para revisar los avances y encontrar una salida al conflicto. "A mí lo que me interesa de todo corazón es que el pueblo hondureño pueda obtener su salud", expresó Castro, al reconocer que la paralización representa una problemática para la población. El funcionario aseguró que, una vez completados los pagos, el Gobierno implementará controles para mantener actualizada la información sobre los médicos, sus horarios, jornadas laborales, licencias y otras situaciones administrativas.

Ausencia de diálogo

Sin embargo, después de 43 días de protestas, persisten los cuestionamientos por la falta de una solución definitiva. La médica y exdiputada Claudia Ramírez criticó la ausencia de un diálogo efectivo entre el Gobierno y el Colegio Médico y advirtió que los pacientes continúan siendo los principales afectados por la interrupción de los servicios. Ramírez señaló la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan resolver las deudas con los profesionales de la salud y normalizar la atención en los hospitales públicos. El conflicto no solo involucra el pago de salarios, sino también otras demandas laborales que el gremio considera pendientes de cumplimiento por parte de las autoridades.

El inicio del conflicto

Las diferencias entre el Gobierno y el Colegio Médico se remontan al 3 de septiembre, cuando el gremio dio un ultimátum de 72 horas para que las autoridades atendieran sus exigencias.