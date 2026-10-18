Cardenal Rodríguez exige a médicos poner fin a la huelga: “Terminen este sufrimiento"

Tegucigalpa, Honduras. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez lanzó este domingo un contundente llamado al gremio médico hondureño para que retome sus labores y ponga fin al conflicto que mantiene afectada la atención en los establecimientos de salud, al advertir que la prolongación de la huelga pone en riesgo la vida de los pacientes. Durante su homilía dominical, el líder de la Iglesia católica cuestionó la duración de las asambleas informativas y sostuvo que, aunque los trabajadores tienen derecho a reclamar el pago de sus salarios y el cumplimiento de sus derechos laborales, también deben considerar sus responsabilidades con la población. “Todos sabemos que los distintos gremios tienen derechos, pero también deberes. Y por encima de todo eso está el bien común”, expresó Rodríguez, al referirse a las consecuencias que el conflicto tiene para los hondureños que necesitan atención médica.

El cardenal subrayó que la salud representa uno de los bienes más importantes para las personas con menos recursos económicos y calificó de inhumano que la población resulte perjudicada por una disputa laboral. “La única riqueza del pobre es su salud. Atentar contra la salud es un delito, un delito de falta de humanidad”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Rodríguez también reconoció que el pago oportuno de los salarios es una obligación y una cuestión de justicia. Sin embargo, consideró que recurrir a una huelga prolongada para exigir esos derechos, mientras se pone en riesgo la atención de los pacientes, contradice los principios éticos y cristianos. “El salario es justicia y debe cumplirse a tiempo, pero utilizar una huelga para exigirlo, haciendo sufrir y poniendo en peligro vidas de muchas personas. Después de 40 días va contra la ética, va contra la fe cristiana”, afirmó.

Cardenal cuestiona las asambleas informativas

Uno de los puntos centrales de la homilía fue la crítica del cardenal a la continuidad de las asambleas informativas convocadas por el gremio médico, una modalidad que, según señaló, no debería prolongarse durante semanas bajo esa denominación.

A criterio de Rodríguez, una asamblea informativa puede cumplir su propósito en un tiempo limitado, pero mantenerla de manera prolongada termina encubriendo una huelga. “Una asamblea informativa está bien, un día ya informaron y basta. Lo demás es encubrir una huelga. Terminen este sufrimiento. Es un engaño y eso no engaña a nadie”, agregó. El líder religioso también reconoció que la huelga constituye un derecho, pero señaló que su ejercicio debe respetar la ética y la legislación, además de estar precedido por intentos de resolver las diferencias mediante el diálogo. Y añadió: “Nunca es lícita una huelga si antes no se han agotado todas las tentativas pacíficas de un arreglo”.

“La vida está por encima de cualquier salario”

El cardenal pidió a los profesionales de la medicina reflexionar sobre las consecuencias de mantener paralizada parte de la atención sanitaria y evitar que sus decisiones afecten a quienes dependen de los servicios públicos de salud.

“La vida de nuestras hermanas y hermanos está por encima de cualquier salario, aunque lo reclamen justamente. Es antiético encerrarse en rigideces sin buscar el diálogo y la comprensión”, expresó. Asimismo, exhortó a los médicos a evaluar sus decisiones desde sus convicciones personales y religiosas, y a priorizar el bienestar de los pacientes. En otro momento de su mensaje, Rodríguez pidió poner fin al sufrimiento de la población y cuestionó que las posiciones ideológicas puedan convertirse en un obstáculo para alcanzar acuerdos. “Si tienen fe, terminen este sufrimiento del pueblo por amor a Dios y a los pobres”, exhortó

¿Cómo comenzó el conflicto médico?

El conflicto entre el gremio médico y las autoridades sanitarias se remonta al 3 de septiembre, cuando el Colegio Médico de Honduras (CMH) dio un ultimátum de 72 horas al Gobierno para que atendiera una serie de demandas relacionadas con el cumplimiento de acuerdos laborales. Entre los reclamos figuran salarios atrasados, contratos, reajustes salariales, reintegros y otros derechos laborales. El gremio advirtió que convocaría asambleas informativas si las autoridades no respondían a sus exigencias.

La disputa se prolongó durante las semanas siguientes, con jornadas de asambleas informativas y dificultades en la prestación de servicios médicos, especialmente para los pacientes que dependen de la atención pública. En ese contexto, el cardenal Rodríguez centró su mensaje en las consecuencias humanas de la paralización, sin desconocer que las demandas salariales deben ser atendidas, pero insistiendo en que los desacuerdos deben resolverse sin poner en peligro a los pacientes.

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