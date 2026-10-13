“Nadie abre la boca”: el reclamo del padre Sandro Aguilar por el precio de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras. El padre Sandro Aguilar criticó la falta de reacción de los hondureños ante el incremento de los precios de los combustibles y el encarecimiento de los productos de consumo, durante su homilía del domingo 11 de octubre, en la que también cuestionó la actuación de los políticos y llamó a cambiar la realidad del país. Durante su reflexión, el sacerdote manifestó su preocupación por la aparente indiferencia de la población frente al costo de la vida y cuestionó por qué los ciudadanos no expresan su inconformidad ante las dificultades económicas que enfrentan. “Y mire, tranquilo el país, nadie abre la boca, nadie dice nada”, expresó Aguilar al referirse al precio de los combustibles y a la falta de reclamos de la población.

Padre Sandro Aguilar cuestiona precio de los combustibles

En su homilía, Aguilar relató que preguntó cuánto costaba el combustible y manifestó su preocupación por el impacto que estos precios tienen en la economía de los hondureños. El sacerdote también cuestionó a quienes votaron por las actuales autoridades y que, según su apreciación, permanecen en silencio frente a los problemas económicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “¿Por qué no abren la boca? ¿Por qué fueron a votar a esa escuela y se quedan callados?”, expresó durante su mensaje. Aguilar relacionó el encarecimiento de los combustibles con las dificultades que enfrenta la población para cubrir sus necesidades y criticó lo que considera una falta de respuesta ante el aumento de los precios. Asimismo, lanzó señalamientos contra quienes ejercen el poder, a quienes responsabilizó, en sus palabras, de prácticas de corrupción y de no atender adecuadamente las necesidades de la ciudadanía.

El sacerdote advierte sobre el encarecimiento de los productos

El padre Sandro Aguilar también se refirió al impacto que el aumento de los combustibles puede tener en el precio de los alimentos y otros productos de consumo diario. Durante su intervención, planteó la preocupación de que, aunque los costos aumenten, los precios de los productos no disminuyan posteriormente.

“Y la pregunta es, ¿va a bajar esos productos? ¿Bajan o no? Ya no, ya no, ahí queda aquello”, manifestó. El religioso lamentó que, desde su perspectiva, la población se haya acostumbrado a las dificultades económicas sin expresar suficiente inconformidad. “Es un país donde realmente hay tanto que pedir a Dios que realmente ya no podemos más y la gente, como que nada pasa, como que nada pasa”, expresó.

Aguilar llama a cambiar la realidad de Honduras

Más allá de sus cuestionamientos económicos y políticos, el sacerdote centró parte de su mensaje en la necesidad de construir una sociedad basada en la justicia, la paz y el respeto a la dignidad humana. Al referirse al Evangelio, recordó que el reino de Dios no se limita a los bienes materiales, sino que debe reflejarse en las acciones y relaciones de las personas. “El reino de Dios no es comida ni vida, sino justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo”, afirmó. Aguilar sostuvo que esos principios deben tener una presencia real en Honduras y llamó a la población a reflexionar sobre la situación nacional y la necesidad de impulsar cambios. “Por eso oremos para que realmente esta cosa cambie en este país”, manifestó.

Padre Sandro Aguilar critica comportamiento electoral

En otro momento de la homilía, el sacerdote cuestionó la conducta electoral de los hondureños y señaló que, a su juicio, se repiten los mismos patrones políticos sin que se produzcan cambios significativos. El religioso advirtió que, mientras se acercan nuevos procesos electorales, los políticos volverán a buscar el respaldo de la población.