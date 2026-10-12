Obispos hondureños piden unirse en oración por la "pronta recuperación" del papa León XIV

Tegucigalpa, Honduras. La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) pidió este lunes al "pueblo de Dios" unirse en oración para pedir por la salud del papa León XIV y su “pronta recuperación” de la operación a la que será sometido en los próximos días por un nódulo pulmonar.

En un mensaje, la CEH, que reúne a los obispos católicos de Honduras, exhortó a todo el "pueblo de Dios", así como a las comunidades, grupos parroquiales, familias cristianas y personas de buena voluntad, a elevar “una sola oración” por el pontífice.

“El Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de Suyapa, Salud de los Enfermos, acompañe y sostenga la vida y el ministerio del sucesor del apóstol Pedro”, señala la CEH.