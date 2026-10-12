Antecedentes penales en Honduras: así puede tramitarlos y pagarlos en línea

San Pedro Sula, Honduras. Obtener una constancia de antecedentes penales en Honduras puede hacerse desde una computadora o teléfono celular, mediante el sistema de pagos en línea habilitado por el Poder Judicial. El servicio permite ingresar los datos personales, acreditar la identidad mediante fotografías, efectuar el pago con tarjeta y posteriormente descargar la constancia en formato PDF. Para iniciar el trámite, el interesado debe ingresar al Sistema de Pagos en Línea del Poder Judicial, disponible desde el portal institucional. Allí deberá seleccionar la opción correspondiente a antecedentes penales e iniciar una nueva solicitud.

¿Qué necesita?

Antes de comenzar es recomendable tener preparados el documento de identificación, un correo electrónico activo, teléfono, dirección de residencia y fotografías digitales legibles. El formulario solicita nombres y apellidos, número de identidad (sin guiones), fecha de nacimiento, sexo, correo electrónico, teléfono o celular y dirección de residencia en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

También se deben cargar una fotografía del solicitante, una imagen de la parte frontal del documento de identificación y otra de la parte posterior cuando corresponda. El formulario actualmente acepta archivos JPG, JPEG y PNG, con un máximo indicado de 2 MB por imagen.

Paso a paso

Una vez ingresados los datos y cargadas las fotografías, el usuario debe seleccionar el servicio que desea pagar. La constancia de antecedentes penales tiene un costo de L200 en el sistema electrónico. También está disponible el servicio de auténtica de antecedentes penales para utilizar el documento en el extranjero. Después de seleccionar el trámite, el sistema calcula el monto y permite confirmar el pago. Antes de procesar la solicitud, la plataforma verifica que la información esté completa, valida las imágenes y contrasta los datos personales con los registros correspondientes. Posteriormente, el usuario es enviado a la pasarela bancaria para realizar el pago. El Poder Judicial recomienda no cerrar ni actualizar el navegador mientras se procesa la transacción. El pago puede efectuarse mediante tarjetas de crédito o débito Visa y MasterCard. Al finalizar, la plataforma mostrará si la operación fue aprobada, está pendiente de verificación o fue rechazada.

La constancia llega al correo

Cuando el pago es aprobado, el sistema envía automáticamente un mensaje al correo electrónico proporcionado por el solicitante. Ese correo contiene la confirmación del pago, los documentos disponibles y un enlace que permite acceder a ellos. Entre los archivos que pueden descargarse figuran la constancia de antecedentes penales en PDF, el certificado de auténtica cuando haya sido solicitado y el comprobante oficial de pago. La constancia incorpora código QR, sello electrónico y firma digital, mecanismos que permiten comprobar su autenticidad. Los documentos permanecen disponibles para descarga durante 30 días a partir del pago. Si el correo no aparece en la bandeja de entrada, el Poder Judicial recomienda revisar la carpeta de correos no deseados o spam.

¿Dónde hacer el trámite?

El acceso está disponible desde el portal oficial del Poder Judicial, en la opción “Solicitud y Pagos en Línea: Auténticas y Antecedentes Penales”. El sistema también cuenta con una opción para consultar posteriormente las solicitudes y documentos generados.