San Pedro Sula, Honduras. Los propietarios de vehículos en San Pedro Sula tendrán que esperar hasta diciembre para recibir las nuevas placas físicas, cuya distribución comenzó el pasado 4 de noviembre en Tegucigalpa, como parte del proceso de sustitución de las placas provisionales de papel. Bessy Alvarado, directora de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), informó que la entrega se desarrolla inicialmente en Francisco Morazán, departamento donde se han habilitado seis nuevas nomenclaturas para ampliar la distribución y avanzar con la entrega de la mayor cantidad de placas posible. En el caso de San Pedro Sula y el resto de la zona norte, el proceso está previsto para comenzar en diciembre, por lo que los propietarios deberán estar pendientes de las disposiciones que emitan las autoridades para conocer los mecanismos y lugares de entrega.

Sin sistema de GPS

Ante las dudas de los conductores sobre la tecnología incorporada en las nuevas placas, las autoridades del Instituto de la Propiedad aclararon que estas no cuentan con un sistema de GPS ni con dispositivos que permitan rastrear la ubicación de los automóviles. Sin embargo, las placas incorporan tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia), un mecanismo pasivo de seguridad y validación documental que permite identificar el registro asociado a cada vehículo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Este sistema contiene una etiqueta con un microchip que almacena un número de identificación vinculado a la base de datos oficial del Instituto de la Propiedad. En ese registro se relacionan datos como el número de placa, el chasis, el motor y el estado de la matrícula. A diferencia de un dispositivo GPS, la tecnología RFID no transmite la ubicación del vehículo en tiempo real ni permite conocer sus desplazamientos. Con la implementación de las nuevas placas, el Instituto de la Propiedad busca avanzar en la modernización del registro vehicular y fortalecer los mecanismos de identificación y validación de los automotores que circulan en el país.