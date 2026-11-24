San Pedro Sula, Honduras. Un total de 21 municipalidades de la zona norte y del litoral Atlántico participan en un taller de capacitación coordinado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el propósito de preparar a sus funcionarios para elaborar y presentar los informes de rendición de cuentas correspondientes a su primer año de gestión. La jornada se desarrolla durante esta semana en San Pedro Sula y está dirigida al personal administrativo y a los encargados de preparar la documentación financiera de los gobiernos locales, varios de los cuales cuentan con nuevas autoridades y equipos de trabajo que necesitan orientación sobre los procedimientos establecidos por la ley. Rodolfo Isaula, portavoz del TSC, explicó que el objetivo es brindar los lineamientos básicos para que las alcaldías puedan elaborar y presentar sus informes en tiempo y forma, además de resolver las dudas que surjan durante el proceso. "Son municipalidades que son nuevas en cuanto al nombramiento de sus autoridades, son alcaldes y alcaldesas que fueron nombrados por primera vez y el personal es nuevo también, entonces hay que adiestrarlos sobre cómo deben ser las cosas", manifestó.

295 municipalidades de las 298 presentaron sus informes de rendición de cuentas durante los últimos dos años, mientras que tres incumplieron esta obligación en cada período, según datos del TSC.

El funcionario recordó que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y la Constitución de la República, las 298 municipalidades de Honduras deben presentar sus informes de rendición de cuentas durante los primeros cuatro meses del año siguiente al período fiscal correspondiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos documentos deben detallar el comportamiento de los ingresos y egresos de cada alcaldía, las inversiones realizadas, el manejo de los recursos públicos y el estado de la deuda municipal, entre otros aspectos financieros. "Las municipalidades deben presentar el informe sobre el comportamiento de sus ingresos: a cuánto ascienden, cuánto fueron sus egresos, en qué se invirtieron, el manejo de la deuda y a cuánto ascienden las deudas", explicó Isaula.

Una vez recibida la información, el TSC elabora un informe consolidado que remite al Congreso Nacional, con el propósito de dar a conocer la situación financiera de los gobiernos locales y contribuir a la toma de decisiones en materia macroeconómica.

En cuanto al cumplimiento de esta obligación, Isaula señaló que durante los últimos dos años se ha registrado un comportamiento favorable. De las 298 municipalidades del país, 295 presentaron sus informes, mientras que tres quedaron pendientes en cada uno de esos períodos. Indicó que la Gerencia de Auditoría del Sector Municipal ya realizó las notificaciones correspondientes a las alcaldías que incumplieron, con el objetivo de evitar que la situación se repita. En el caso del departamento de Cortés y los municipios del litoral Atlántico, destacó que todas las alcaldías cumplieron con la presentación de sus informes durante los últimos dos años, una práctica que, según dijo, contribuye a fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana. "Es una buena práctica de transparencia que puedan ellos cumplir con esta obligación legal y esto contribuye a la confianza ciudadana", expresó.