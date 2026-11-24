La muerte del joven Nixon Yojhan Oseguera Díaz ha generado consternación entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento el lunes 23 de noviembre.
El joven Oseguera se desempeñaba como auxiliar contable en la sucursal del Banco Central de Honduras (BCH) en La Ceiba, departamento de Atlántida.
La noticia tomó relevancia luego de que el Banco Central de Honduras confirmara públicamente la muerte de su colaborador mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.
"Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero de labores, Nixon Yojhan Oseguera Díaz, quien se desempeñaba como Auxiliar Contable en Sucursal La Ceiba. Que Dios lo tenga en su Gloria", publicó la institución gubernamental.
El mensaje del BCH provocó numerosas muestras de solidaridad y condolencias dirigidas a los familiares del joven, así como expresiones de pesar de quienes compartieron con él en el ámbito laboral.
La muerte de Oseguera ha causado tristeza entre sus allegados, mientras sus familiares atraviesan este difícil momento.
Una fuente cercana a la familia de Nixon Yojhan Oseguera Díaz reveló en exclusiva a LA PRENSA que el joven falleció luego de someterse a una cirugía estética.
De acuerdo con la fuente consultada por LA PRENSA, el deceso ocurrió después de que Oseguera se sometiera a un procedimiento quirúrgico con fines estéticos.
Hasta el momento, familiares no han brindado detalles adicionales sobre el tipo de intervención ni las complicaciones de salud que habría presentado Nixon Oseguera.
La Iglesia Elim Manantial tambioén expresó las condolencias por el terrible fallecimiento del joven Oseguera.
La iglesia Elim compartió que Nixon fue miembro de la congregación.
Nota de duelo compartida por el Banco Central de Honduras en redes sociales.