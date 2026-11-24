Kensy Ivette García Torres, conocida mediáticamente como "La Muñeca de la Mafia", enfrentó en una entrevista concedida en agosto de 2025 a LA PRENSA Premium tras su regreso a Honduras el giro que dio su vida desde su detención en marzo de 2022 en el aeropuerto de Miami, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia San Pedro Sula.
Originaria y residente de esta ciudad, licenciada en Administración de Empresas y con trayectoria en empresas de exportación de café, mariscos y hotelería, rechazó el apelativo con el que fue señalada en los medios al afirmar que responde a la lógica de "agregar morbo, es la única manera cómo podían vender mi noticia".
Durante la conversación, García Torres relató que su interceptación por agentes federales estuvo precedida por el arresto de un conocido suyo en Estados Unidos, a quien describió como amigo y coacusado, asegurando que confió en él sin prever las consecuencias legales. Sobre su decisión de declararse culpable de conspiración para cometer lavado de activos ante la justicia estadounidense, explicó: "Desde el primer momento asumí mi responsabilidad, no tuve una participación directa; es decir, no entré en ningún tipo de negociación con ninguna de las partes, simplemente caí en un error". Añadió que optó por asumir su responsabilidad ante el riesgo de enfrentar una pena mucho mayor en juicio, señalando que en ese momento no contaba con un abogado de altos costos, sino que "tenía a mi abogado Jesucristo y lo puse todo en manos de él".
Al recordar sus primeros seis meses en el Centro de Detención en el centro de Miami, donde convivió con decenas de mujeres de distintas nacionalidades a la espera de sus procesos, describió un entorno distinto al que imaginaba por el cine, aunque marcado por la distancia familiar. "Allí las mujeres son muy solidarias y la situación no se torna como lo hemos visto en las películas. Cuando uno llega, lo primero que hacen es ofrecer comida y bebida o leer un libro", declaró a LA PRENSA.
"Pero fue la separación de mi hija y la familia lo que no fue realmente fácil. No tener esa comunicación constante o mirar a mi hija a la hora que quisiera, ese fue el verdadero castigo para mí", expresó, subrayando que allí comprendió que, aunque no podía cambiar la circunstancia, sí podía afrontarla. "Me levantaba las 7:00 am, me bañaba, me cambiaba, bebía café y desayunaba, a las 8:00 am empezaba a estudiar y tenía un horario para hacer ejercicio con mis compañeras. Traté de llevar lo más cercano posible a lo que podría hacer afuera, aunque los primeros meses sí fue difícil", extendió.
"Tampoco es el lugar más bonito de la Tierra, porque uno está privado, pero es un lugar grande, hay como seis canchas de basquetbol, voleibol, gimnasio y restaurante. La ropa la recogen y la llevan al área de lavandería, también hay biblioteca, campo de fútbol, uno puede dedicarse a estudiar o sentarse a ver televisión si le da la gana, no está obligado a nada", contó a LA PRENSA. Tras la audiencia de sentencia en la que recibió una condena acordada de 37 meses —de los cuales cumplió 33—, fue trasladada a la Institución Correccional Federal (FCI) de Aliceville, en Alabama, un complejo de gran tamaño donde destacó la existencia de áreas deportivas, espacios de lectura, alimentación variada y convivencia con reclusas de varios países. Para sobrellevar el encierro y evitar el desgaste emocional, se apoyó en una rutina disciplinada de horarios, ejercicio y estudio, enfocándose en lo que tenía a su alcance.
"Dediqué mi tiempo a leer la Palabra de Dios, leí muchas veces la Biblia completa, que para mí era inalcanzable, leí más de 200 libros cristianos, compartí con compañeras musulmanas, judías y aprendí su cultura".
La sampedrana explicó que salió de prisión el 22 de octubre de 2024, permaneció alrededor de mes y medio bajo custodia migratoria en Luisiana y fue deportada a Honduras en diciembre de ese mismo año, además de que su visa fue cancelada tras su arresto.
Asimismo, negó haber tenido vínculos de amistad con figuras señaladas en investigaciones de narcotráfico como Rubén Alberto Mejía o Fredy Mármol, y sostuvo que sus bienes confiscados fueron producto de su trabajo, al tiempo que reconoció que el distanciamiento de gran parte de su círculo cercano tras el caso le permitió dimensionar el costo personal de lo ocurrido.
En su relato sobre la etapa posterior a su repatriación, indicó que buscó mantenerse activa cursando una maestría en línea y actualizándose en el sector inmobiliario, pero advirtió que el estigma social y los antecedentes han limitado su reinserción económica.
"No puedo tener una cuenta de banco o una tarjeta de crédito, tengo problemas en la banca, y sería difícil que alguien me dé trabajo", lamentó, detallando también que acudió ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) tras sentirse señalada en comunicados del Ministerio Público en Honduras y expresar preocupación por su seguridad.
Finalmente, García Torres sostuvo que no cometió delitos en territorio hondureño y resumió su postura frente a su pasado judicial asegurando: "Me siento tranquila, no he cometido ninguno delito en Honduras. Lo que ocurrió en el pasado fue un error, no me siento orgullosa y ya pagué por él".
Pese a los señalamientos y a los nuevos procesos judiciales que hoy la mantienen nuevamente bajo custodia en el país, concluyó que su paso por esa crisis marcó un punto de quiebre personal al afirmar que tuvo "un encuentro con el Señor Jesucristo que cambió mi vida de forma radical y eso es lo más hermoso que me ha pasado en la vida".
Kensy García Torres permanece recluida bajo detención judicial en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) mientras enfrenta su audiencia inicial en Tegucigalpa, acusada por la Fiscalía de lavado de activos agravado tras supuestamente no justificar el origen lícito de transacciones superiores a los 30 millones de lempiras. Ante este señalamiento, su defensa busca anular el proceso alegando que no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos tras haber cumplido una condena en Estados Unidos, por lo que queda pendiente la resolución del juez sobre si le dicta auto de formal procesamiento con prisión preventiva o sobreseimiento.