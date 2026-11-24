"Tampoco es el lugar más bonito de la Tierra, porque uno está privado, pero es un lugar grande, hay como seis canchas de basquetbol, voleibol, gimnasio y restaurante. La ropa la recogen y la llevan al área de lavandería, también hay biblioteca, campo de fútbol, uno puede dedicarse a estudiar o sentarse a ver televisión si le da la gana, no está obligado a nada", contó a LA PRENSA. Tras la audiencia de sentencia en la que recibió una condena acordada de 37 meses —de los cuales cumplió 33—, fue trasladada a la Institución Correccional Federal (FCI) de Aliceville, en Alabama, un complejo de gran tamaño donde destacó la existencia de áreas deportivas, espacios de lectura, alimentación variada y convivencia con reclusas de varios países. Para sobrellevar el encierro y evitar el desgaste emocional, se apoyó en una rutina disciplinada de horarios, ejercicio y estudio, enfocándose en lo que tenía a su alcance.