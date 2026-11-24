El resultado cayó como un balde de agua fría para los seguidores de la Bicolor, que tenían la esperanza de ver una mejor presentación del equipo dirigido por Merling Paz. Sin embargo, el conjunto hondureño volvió a quedarse sin respuestas en un compromiso determinante para sus aspiraciones mundialistas y ahora está obligado a buscar una victoria en su último encuentro de la fase de grupos.