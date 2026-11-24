La Selección de Honduras volvió a sufrir un duro golpe en el Mundial Sub-17 de la FIFA y su derrota frente a Colombia provocó numerosas reacciones.
La Mini-H cayó 2-0 ante el combinado cafetero, sumó su segunda derrota consecutiva en la competición y quedó al borde de la eliminación en el torneo que se disputa en Catar.
El resultado cayó como un balde de agua fría para los seguidores de la Bicolor, que tenían la esperanza de ver una mejor presentación del equipo dirigido por Merling Paz. Sin embargo, el conjunto hondureño volvió a quedarse sin respuestas en un compromiso determinante para sus aspiraciones mundialistas y ahora está obligado a buscar una victoria en su último encuentro de la fase de grupos.
La opinión del periodista Heber Betancourt. "Qué terrible lo de esta Mini H".
La contundente opinión de la periodista hondureña Claudia Torres: "Listos y servidos. Otro fracaso en selecciones juveniles. ¿Cuándo será que saldremos de esta miseria?".
Gustavo Roca dejó sus valoraciones sobre la caída de Honduras ante Colombia en el Mundial Sub-17.
"Honduras jugó bien, pero sigue perdiendo como siempre", señaló Johan Raudales.
German de Diario LA PRENSA señaló a Milton Moya por sus fallas...
Julio Cruz señaló a Diego Matute por su expulsión y la falla de Milton Moya.
Franklin Martínez de Diario LA PRENSA señaló a Milton Moya y Mike Arana por sus fallas.
Las valoraciones del periodista Marvin Ávila sobre el desempeño de Honduras en el Mundial Sub-17.
El rendimiento del equipo catracho volvió a estar bajo la lupa, especialmente porque el torneo representa una oportunidad importante para que los jóvenes futbolistas hondureños compitan en el escenario internacional, acumulen experiencia y demuestren su potencial frente a selecciones de otras regiones.
"Una Mini H competitiva, pero solo falta el gol", señaló el periodista Omar Gutiérrez.
Prensa de Colombia sufrió un susto ya que señalaron que Honduras fue superior a su selección en varios tramos del juego.
Diario Diez.
Prensa deportiva de Colombia.
Mario Figueroa destacó a República Dominicana como la selección de Concacaf que sí pudo ganar.
Diario LA PRENSA.