Vestida con una blusa amarilla, jeans y las manos esposadas, así fue presentada ante las autoridades de seguridad Kenya Griselda Sierra Palma, conocida en redes sociales como "Kenka", quien fue capturada durante un operativo en el municipio de Yorito, departamento de Yoro.
La joven llamó la atención durante su presentación policial debido a los videos que circulaban en TikTok, en los que aparecía junto a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de El Diablo, señalado por las autoridades como presunto líder del denominado Cartel del Diablo.
"Kenka" fue detenida en el caserío Limón, aldea Pueblo Viejo, durante un despliegue de las fuerzas de seguridad ejecutado en una zona montañosa de Yorito. Su captura se produjo en medio de las operaciones para localizar a Ferrera Rodas.
La mujer fue identificada por las autoridades como una de las seis personas detenidas durante las intervenciones. Según la información policial, es la única de los capturados que fue vinculada presuntamente con el denominado Cártel del Diablo.
Su nombre comenzó a circular con mayor fuerza en redes sociales después de que usuarios difundieran videos de TikTok en los que aparece compartiendo con Ferrera Rodas. En las grabaciones se observa a ambos en momentos de cercanía y muestras de afecto.
Las publicaciones provocaron comentarios entre los usuarios, quienes relacionaron a la joven con el presunto cabecilla de la estructura criminal. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el vínculo de "Kenka" con El Diablo.
Durante la presentación también fueron mostrados otros cinco hombres detenidos en el mismo operativo, quienes, de acuerdo con las investigaciones policiales, serían supuestos integrantes de la Pandilla 18.
Las autoridades aclararon que las detenciones corresponden a presuntos miembros de estructuras criminales diferentes.
Durante las operaciones, los equipos de seguridad encontraron un arsenal compuesto por dos fusiles AR-15, una escopeta calibre 12, dos pistolas calibre .40 y un arma de fabricación artesanal.
Además, los agentes decomisaron una granada de fragmentación, como parte de los indicios localizados durante las intervenciones realizadas en el sector.
La captura de la supuesta novia y los otros cinco sospechosos se produjo en medio del megaoperativo de las fuerzas de seguridad desplegado en Yorito, con el objetivo de ubicar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, por quien ofrecen recompensa de cinco millones de lempiras.
Las acciones policiales se intensificaron después de una jornada violenta registrada el miércoles 18 de noviembre, cuando distintos hechos criminales dejaron un saldo de 12 personas muertas en ese municipio del departamento de Yoro.
Tras los asesinatos, el grupo criminal señalado habría difundido mensajes y videos en redes sociales en los que se atribuyó la responsabilidad de los hechos, según la información proporcionada.
Por ahora, las investigaciones deberán establecer cuál habría sido la participación de cada uno de los seis detenidos y si existen elementos que permitan determinar sus posibles vínculos con las estructuras criminales señaladas.